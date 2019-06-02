Партія «Слуга народу» назвала фейками кілька останніх повідомлень про неї



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Недійсною є інформація про те, що Дмитро Разумков був обраний головою партії 27 травня, позачерговий з'їзд партії «Слуга народу» прийняв відповідне рішення 21 травня, - пише прес-служба

Неправдивим є, зокрема, повідомлення про те, що партія «Слуга народу» з юридичних причин не зможе взяти участь у позачергових виборах до парламенту 21 липня 2019, - прес-служба партії

Партія «Слуга народу» назвала неправдивими кілька останніх повідомлень про неї, зокрема, інформацію розміщену на деяких інтернет-порталах про те, що партія «Слуга народу» з юридичних причин не зможе взяти участь у позачергових виборах до парламенту 21 липня 2019.

«Це повідомлення є завідомо недостовірним», - пишуть у прес-службі партії.

Також недійсною є інформація про те, що Дмитро Разумков був обраний головою партії 27 травня. «Позачерговий з'їзд партії «Слуга народу» прийняв відповідне рішення 21 травня», - зазначають у партії Зеленського.

Цього дня, 21 травня, Іван Баканов склав повноваження голови партії і призупинив своє членство в партії «Слуга народу».

Нагадуємо, що Баканов почав виконувати обов'язки першого заступника голови СБУ 22 травня.

Фейком є і заява журналістів про те, що нібито партія «Слуга народу» вносила зміни до статуту партії в зв'язку зі зміною керівника, адже згідно з українським законодавством зміна голови юридичної особи та внесення змін до установчих документів є абсолютно різними реєстраційними діями. Реєстраційні дії були проведені Мін'юстом в установленому законом порядку і у відведені законом терміни.

Як повіомлялося, американський сенатор після зустрічі із Зеленським пообіцяв підтримку Україні.

Також у Зеленського склали список його реальних сторінок у соцмережах.