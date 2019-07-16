У центрі Києва демонтовано гігантський банер клона «Слуги народу» (фото)



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Банер на вулиці Великій Васильківській, 13/1 Фото: Ірина Золотар, Facebook

Демонтажні бригади зіткнулися із силовим супротивом з боку власників незаконної реклами

На вулиці Великій Васильківській, 13/1 КП «Київреклама» демонтувало із фасаду будинку банер площею 300 квадратних метрів. Про це повідомив начальник Управління реклами Олександр Смирнов, інформує пресслужба Київської міської держадміністрації.

«Один незаконний банер демонтовано. До речі, це був один із найбільших банерів у столиці. На черзі ще один на цьому ж фасад – площею близько 60 кв. м. Окрім того, за цією адресою налічується ще 22 незаконні рекламні конструкції. Чотири з них також демонтовані. Інші – на черзі», – повідомив Смирнов.

Під час демонтажу банерів за вказаною адресою з’явилися невідомі особи, які чинили супротив під час демонтажу. Працівникам КП «Київреклама» довелося викликати поліцію.

«На жаль, такі випадки не поодинокі. Дуже часто демонтажні бригади стикаються із силовим супротивом з боку власників незаконної реклами. У цій ситуації взагалі безпрецедентний випадок – один із учасників заявив, що він народний депутат. Не знаю, чи правда це, але він мабуть вирішив, що це має налякати і зупинити демонтаж», – додав Смирнов.

Варто наголосити, що вул. Велика Васильківська знаходиться у першій форматній зоні розміщення реклами. Такі види РЗ, як банери, тут заборонені. У першій форматній зоні дозволено розміщення виключно сіті-лайтів площею 2,16 кв. м.

«На фасаді будівель дозволено розміщувати виключно захисну сітку згідно з декларацією на ремонтні/реставраційні роботи, а рекламна площа на захисній сітці може займати не більше 40%, та має відтворювати фасад будівлі», – підсумував очільник Управління.

Як повідомляв «Главком», на 221-му окрузі в Печерському районі Києва від благодійного фонду «Слуга народу» самовисуванцем йде Богдан Помогайбог, який записав себе в члени «Батьківщини».

Нагадаємо, у січні-червні 2019 року в столиці демонтовано 8529 незаконних рекламних засобів, серед яких 5558 одиниць демонтували їхні власники.

Упродовж 2018 року в Києві було демонтовано 16 805 рекламних конструкцій.