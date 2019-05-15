Парубій розповів, коли Рада розгляне інавгурацію Зеленського



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Постанови про дату інавгурації Зеленського можуть вносити в парламент до 17 травня

Парубій закликав нардепів сьогодні розглянути правки до другого читання закону про Державне бюро розслідувань, щоб завтра перейти до розгляду питання інавгурації

Голова Верховної ради України Андрій Парубій повідомив, що парламент у четвер, 16 травня, розгляне проекти постанови про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Про це він заявив під час пленарного засідання ВР, повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що Парубій закликав нардепів сьогодні розглянути правки до другого читання закону про Державне бюро розслідувань, щоб завтра зранку вийти на голосування по ньому, після чого перейти до розгляду питання інавгурації.

«Я сподіваюся, сьогодні буде комітет. І ми будемо розглядати по інавгурації першими (постанови, - ред.). Але ми могли би завершити ДБР, проголосувати ДБР. Це буде високий рівень концентрації зранку. І потім вже перейти в закони по даті інавгурації», - поінформував очільник парламенту.

Нагадаємо, фракція Блок Петра Порошенка планує повторно зібратися після того, як до Верховної Ради будуть внесені всі постанови про призначення дати інавгурації Зеленського.

Як повідомлялося раніше, комітет парламенту з питань регламенту і організації роботи Верховної Ради очікує сьогодні отримати всі внесені у ВР постанови про інавгурацію.

Нагадаємо, 14 травня у Раді зареєстрували ще один проект з новою датою інавгурації Зеленського.

Відзначимо, постанови про дату інавгурації Зеленського можуть вносити в парламент до 17 травня.