Хаос і відсутність єдиної позиції. Як радники Зеленського реагували на звільнення голови Конституційного суду



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Ідеолог партії «Слуга народу» Руслан Стефанчук

«Стасе, тримайся!», - каже один соратник Зеленського на адресу Шевчука, а інший вважає цю відставку цілком справедливою

Ідеолог партії «Слуга народу», який у команді новообраного президента відповідає за реформування державних і правових інститутів Руслан Стефанчук через соціальну мережу підтримав звільненого голову Конституційного суду Станіслава Шевчука.

Так соратник Зеленського відреагував у «Фейсбуці» на допис звільненого голови КС, повідомляє «Главком».

«Стасе, тримайся! Я завжди поважав і поважаю тебе як потужного науковця європейського рівня. Переконаний, що все налагодиться. Справедливість переможе!» - наголосив Стефанчук.

Водночас інший радник Зеленського Руслан Рябошапка заявив, що відправлений у відставку глава Конституційного суду Станіслав Шевчук не сприймався на цій посаді іншими суддями КС. Також він вважає, що оперативним обранням нового глави КС Наталії Шаптали судді показали зрілість і свідомість, і таким чином не створили проблему для прийняття присяги новообраним президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомляв «Главком», учора, 14 травня судді Конституційного суду звільнили голову суду Станіслава Шевчука з посади судді під час спецзасідання у вівторок. За звільнення проголосували 12 суддів.

Шевчук звинуватив у своєму звільненні Порошенка та пообіцяв оскаржити рішення.

Також у вівторок ввечері судді Конституційного суду України обрали новим головою суду Наталію Шапталу.

Нового голову Конституційного суду України Наталю Шапталу обрали на трирічний термін.

Перед цим «Главком» повідомляв, що судді Конституційного суду висловили недовіру Станіславу Шевчуку під час зборів. Однак правових наслідків це рішення не має, оскільки у законі «Про Конституційний суд» не прописана процедура звільнення голови КС, окрім за власним бажанням. «Це був сигнал голові, що у нього немає підтримки серед суддів», - додав співрозмовник.

Водночас Шевчук не захотів добровільно піти з посади, і судді приступили до голосування про його відставку з посади судді відповідно до висновку Постійної комісії з питань регламенту та етики, який був затверджений ще у квітні.

Таким чином, Шевчук втратив посаду судді Конституційного суду й автоматично посаду голови суду.

Як відомо, голова Конституційного суду Станіслав Шевчук з початку року потрапив одразу у кілька скандальних історій. Зокрема, саме йому закидають відповідальність за скасування статті про незаконне збагачення. Крім того, одразу кілька суддів звинуватили Шевчука у системних порушеннях законодавства та дисципліни, що призводять до інституційної кризи КС.

Зазначимо, що експерт з конституційного права, кандидат юридичних наук Олександр Москалюк не бачить жодних проблем з інаугурацією новообраного президента через звільнення голови КСУ. Адже на церемонії президентської присяги може бути присутній або заступник голови Конституційного суду, або найстарший за віком суддя.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Бомба під Зеленського. До чого призведе звільнення голови Конституційного суду