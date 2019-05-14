У Раді зареєстрували ще один проект з новою датою інавгурації Зеленського



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Зеленський раніше назвав очікуваною датою інавгурації 19 травня

Щодо дати проведення інавгурації вже є сім проектів постанов - від 19 по 28 травня

Група нардепів на чолі з представником «Народного фронту» Андрієм Тетеруком зареєстрували у Верховній Раді України черговий проект постанови (№10270-7) «Про проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складенню присяги Українському народові новообраним Президентом України». У проекті пропонується провести інавгурацію 28 травня. Про це повідомляється на сайті ВР.

«Провести 28 травня 2019 року о 10 годині у залі засідань Верховної Ради України урочисте засідання Верховної Ради України з приводу складення присяги українському народові новообраним Президентом України», - йдеться у тексті.

Проект постанови зареєстрували 14 травня.

Нагадаємо, станом на 13 травня було зареєстровано шість постанов щодо інавгурації обраного президентом України Володимира Зеленського, але одна з них була відкликана у суботу, 11 травня. Вони передбачали проведення інавгурації 19-20 травня.

Раніше повідомлялося про документ щодо інавгурації 17 травня, який вніс в Раду народний депутат Володимир Куренний.

Сам Зеленський раніше назвав очікуваною датою інавгурації 19 травня.