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    Суспільство

    У Раді зареєстрували ще один проект з новою датою інавгурації Зеленського

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    Зеленський раніше назвав очікуваною датою інавгурації 19 травня - У Раді зареєстрували ще один проект з новою датою інавгурації Зеленського
    Зеленський раніше назвав очікуваною датою інавгурації 19 травня

    Щодо дати проведення інавгурації вже є сім проектів постанов - від 19 по 28 травня

    Група нардепів на чолі з представником «Народного фронту» Андрієм Тетеруком зареєстрували у Верховній Раді України черговий проект постанови (№10270-7) «Про проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складенню присяги Українському народові новообраним Президентом України». У проекті пропонується провести інавгурацію 28 травня. Про це повідомляється на сайті ВР.

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    «Провести 28 травня 2019 року о 10 годині у залі засідань Верховної Ради України урочисте засідання Верховної Ради України з приводу складення присяги українському народові новообраним Президентом України», - йдеться у тексті.

    Проект постанови зареєстрували 14 травня.

    Нагадаємо, станом на 13 травня було зареєстровано шість постанов щодо інавгурації обраного президентом України Володимира Зеленського, але одна з них була відкликана у суботу, 11 травня. Вони передбачали проведення інавгурації 19-20 травня.

    Раніше повідомлялося про документ щодо інавгурації 17 травня, який вніс в Раду народний депутат Володимир Куренний.

    Сам Зеленський раніше назвав очікуваною датою інавгурації 19 травня.

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