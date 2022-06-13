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    Економіка

    Україна продовжує бюджетні виплати на окупованій Херсонщині

    Плакат учасниці українського мітингу в Херсоні, 13 березня 2022 - Україна продовжує бюджетні виплати на окупованій Херсонщині
    Плакат учасниці українського мітингу в Херсоні, 13 березня 2022
    Фото: ФБ Медіаплатформа «Вгору»

    Голова Херсонської ОВА: пенсії, зарплати та виплати на дітей виплачуються за графіком

    Станом на зараз Україна виплачує всі базові соціальні та бюджетні виплати громадянам. Це – пенсії, виплати на дітей, зарплати вчителям і медикам, гроші лікарням від Національної служби здоров’я. Й надалі це робитимемо. Адже позиція керівництва держави незмінна: Херсонщина – це Україна. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

    «Але ми маємо дві проблеми. Перша – стосується Генічеської тергромади. Через швидку окупацію та втрату електронних ключів керівництвом громади забуксувало питання бюджетних виплат. На початку червня було введено Генічеську міську військову адміністрацію і питання найближчим часом вирішиться», – зазначив Лагута.

    Друга проблема стосується обласного бюджету. На початку війни було розкрадено фінансовий департамент ОДА, зокрема, втратили електронні ключі та підписи. Наразі повторно відновлюємо необхідні доступи і невдовзі всі бюджетні виплати буде проведено.

    «Електронні гроші надходять на банківські картки громадян, а Приватбанк поповнює банкомати за рахунок внутрішньообігових коштів. Банк залишається українським, продовжують працювати його відділення», – розповів очільник ОВА.

    «Укрпошта» також працює, листоноші доставляють гроші пенсіонерам. Решта подробиць Лагута озвучити не може з причин безпеки.

    Тим часом у Херсонській області знову з'явився зв'язок та інтернет від українських операторів.

    Служба безпеки України висунула підозру у держзраді двом громадянам України, яких окупанти призначили «керівниками» Херсона та області. Зокрема, йдеться про т.зв. «голову Херсонської обладміністрації» та «голову Херсонської міської адміністрації».

    Раніше призначеному російськими окупантами «голові» Херсонської міської адміністрації Олександру Кобцю прокуратура оголосила підозру у колабораційній діяльності.

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    Теги: росія окупанти банк війна гроші Херсонщина Укрпошта Україна окупація #stoprussia Геннадій Лагута
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    Україна продовжує бюджетні виплати на окупованій Херсонщині