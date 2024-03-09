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Акторка Малахова знову написала пост про військових, який розлютив українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Акторка Малахова знову написала пост про військових, який розлютив українців
Українська акторка Дар'я Малахова наголошує, що агресія та залякування не мають бути нормою у суспільстві
фото: Dasha Malakhova/Facebook

Малахова заявила, що військові повинні вивчати природу взаємодії, агресії та контролю себе, адже тримають зброю у руках

Акторка Театру на Подолі Дар'я Малахова розповіла про військового, який їв рибу руками з бочки у рибному магазині на Позняках. Вона назвала свій допис «історією про війну», але користувачі соцмереж негативно відреагували на нього. Згодом Малахова написала новий пост, де намагалася пояснити попередню історію, проте знову викликала негативну реакцію суспільства. «Створюючи собі ідола ми ризикуємо впасти у військову диктатуру та віддалитися від демократії», – такими словами акторка описала всенародну любов українців до ЗСУ.

Дар'я Малахова зазначає, що у коментарях під її постом військові нібито писали нецензурною лексикою та не проявили жодної ввічливості. «Що найгірше – багато військових писали матом, натякали на те що повернуться з війни і щось буде, кожен писав своє, мав точку зору стосовно сприйняття суспільством військових. І все це звучало, як бригади з 90-х. Я розумію, що цей ворог не дав часу підготуватися – але усвідомлювати це важливо. Жоден військовий не відповів ввічливо, не написав, що насправді це ж справа не тільки в реабілітації, а і в культурі офіцерського складу та вихованні», – пише акторка.

Малахова наголошує, що військові повинні вивчати природу взаємодії, агресії та контролю себе, адже тримають зброю у руках. «Для мене найстрашніше усвідомлення не реабілітація, а те, що зброя, це влада, у людей, які вчора ще були мирними. Від цього дуже болісно, від реакцій, де нуль контролю. Про це взагалі і був оригінальний пост, не звинувачення, як це сприйняли, а факт. Для всіх було нормою залякування співробітника словами «тобі страшно? Підеш в армію». Може я взагалі піз*увата, але мені здається не так має спілкуватися воїн, і це була моя основна думка того поста, який більшість прочитали д*пкою», – йдеться у дописі.

Жінка виправдовувалася тим, що військовий не був втомленим, тому його поведінка є нахабною.

«Здається, що я ще допустила велику помилку – не уточнивши для (ем… певного інтелектуального складу) аудиторії, що та людина в зеленому не була втомленим воїном. А була відпочившим, задоволеним життям клієнтом дорогого рибного магазину. В мене вже з’явилася ціль знайти його. Хоча, я думаю, це не має мати значення, але виходить має. Мені здавалося, що ситуація, де втомленому воїну не дали їсти і прогнали взагалі поза дужками. В пості я описую нахабну поведінку і це, як на мене – явно. Але ні», – пише Малахова.

Акторка зазначає, що «створюючи собі ідола ми ризикуємо впасти у військову диктатуру та віддалитися від демократії».  Дар'я Малахова пише, що якщо людина має відношення до війни, то їй нібито пробачать грубість та обзивання, цивільному ж навпаки. «Більшість людей не шанують закони і не розуміють кордонів. Оскільки виховувались в маніпулятивних стосунках. «Так» іноді значить «ні», а «ні» буває «так». Тому їх цінності легко змінюються, коли змінюються обставини. В таких людей різні цінності на різні ситуаціі. Брати чуже не можна, але декому і іноді можна», – пише артистка.

Жінка наводить приклад, що «якщо в США взяти в магазині жувальну гумку, п*фіг ти сенатор чи ветеран – тебе засудять. А у нас – «вам шо жалко?». Малахова пише, що у суспільстві дивне сприйняття військових. «Люди, які кидалися в ноги батюшкам, почали кидатись з обіймами і подяками до військових. Наразі пропонують купувати військовим оселедець і хліб ніби ці люди бездомні, нещасні, голодні. Дуже дивне сприйняття військових суспільством в центрі Києва. Ніби вони вийшли з лісу, а бабуся дала їм напитися молока з під корови. Як на мене, навіть так думати – принизливо. Настільки ж абсурдно, як і Періс Хілтон, яка цілує живіт жінки із зайвою вагою, думаючи що та вагітна», – йдеться в дописі.

Дар'я Малахова наголошує, що агресія та залякування не мають бути нормою.

«Погрози і загравання з агресією. Це норма. Лякати ТЦК, абсолютно безпардонно питати «коли ваш піде?» – ніби одразу звинувачують. Це ж як сказати, «а коли ваш буде стільки заробляти, щоб податками міг вдягнути себе і побратимів?». Хіба так мають спілкуватися люди? Важко не те, що люди пишуть гнівні речі – важко, що вони це так сильно відчувають, що не можуть стримати в собі», – пише акторка.

Жінка зазначає, що в України є два сценарії розвитку подій: «американський, де армія обслуговує демократію. І Римський, де демократія обслуговувала армію і далі ми всі пам’ятаємо Цезаря і його сценарій».

Користувачі соцмереж негативно відреагували на новий пост акторки.

Акторка Малахова знову написала пост про військових, який розлютив українців фото 1
Акторка Малахова знову написала пост про військових, який розлютив українців фото 2
Акторка Малахова знову написала пост про військових, який розлютив українців фото 3
Акторка Малахова знову написала пост про військових, який розлютив українців фото 4
Акторка Малахова знову написала пост про військових, який розлютив українців фото 5
Акторка Малахова знову написала пост про військових, який розлютив українців фото 6
скріншот коментарів

Нагадаємо, що Дар'я Малахова розповіла про військового, який їв рибу руками з бочки у рибному магазині на Позняках. Вона назвала свій допис «історією про війну», але реакція соцмережі виявилася явно неочікуваною для акторки.

Теги: українці військові скандал Даша Малахова соцмережі

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