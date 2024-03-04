Макрон зробив заяву щодо відправки французьких військ в Україну

Президент Франції прокоментував свою заяву про можливість розміщення західних військ в Україні

Макрон: «Ми не воюємо проти російського народу і відмовляємося вступати в логіку ескалації»

У найближчому майбутньому розгортання французьких військ в Україні не буде. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю Novinky.

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Макрон укотре прокоментував свою заяву про можливість розміщення західних військ в Україні, наголосивши, що такого розгортання французьких сил наразі не буде.

«На одне запитання, яке мені поставили про введення військ, я відповів, що ніщо не можна виключати. Це не означає, що ми розглядаємо можливість відправки французьких військ в Україну в найближчому майбутньому. Але це означає, що ми розпочинаємо дискусію і думаємо про все, що можна зробити, щоб підтримати Україну, особливо на українській території», – сказав президент Франції.

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За його словами, учасники конференції з підтримки України, яка відбулася у Парижі, погодилися з п'ятьма сферами, де вони хотіли б зробити більше:

кіберзахист;

спільне виробництво військової техніки в Україні;

безпека країн, яким безпосередньо загрожує російський наступ в Україні, зокрема Молдови;

можливість підтримати Україну на кордоні з Білоруссю;

операції з розмінування.

«Крім того, я завжди чітко визначав наші рамки: ми не воюємо проти російського народу і відмовляємося вступати в логіку ескалації», – наголосив Еммануель Макрон.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Як повідомлялося, влада Франції допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту кордонів, заявив прем'єр-міністр країни Габріель Атталь на слуханнях у сенаті.

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До слова, НАТО не має планів щодо відправки бойових підрозділів на Україну.