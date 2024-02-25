Окупанти розстріляли дев'ятьох українських військових, які здались в полон (відео)

Росіяни розстріляли бійців, які здалися в полон

Російські окупанти знову розстріляли українських полонених бійців, цього разу на околиці Іванівського біля Бахмута. Відповідне відео шириться мережею.

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На кадрах видно дев'ятьох українських військових, які вийшли з окопу та лягли на землю. Після чого росіяни їх розстріляли.

Офіційно українська сторона поки не прокоментувала цей інцидент.

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Нагадаємо, що окупанти знову розстріляли українських полонених бійців, цього разу біля Роботиного на Запорізькому напрямку.

Також російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ. Рідні військовослужбовців впізнали їхні тіла з відео у соцмережах.

Згодом ЗСУ почали перевірку обставин загибелі українських полонених під час виходу з Авдіївки.