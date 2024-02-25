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Окупанти розстріляли дев'ятьох українських військових, які здались в полон (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Окупанти розстріляли дев'ятьох українських військових, які здались в полон (відео)
фото з відкритих джерел

Росіяни розстріляли бійців, які здалися в полон

Російські окупанти знову розстріляли українських полонених бійців, цього разу на околиці Іванівського біля Бахмута. Відповідне відео шириться мережею.

На кадрах видно дев'ятьох українських військових, які вийшли з окопу та лягли на землю. Після чого росіяни їх розстріляли.

Офіційно українська сторона поки не прокоментувала цей інцидент.

Нагадаємо, що окупанти знову розстріляли українських полонених бійців, цього разу біля Роботиного на Запорізькому напрямку. 

Також російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ. Рідні військовослужбовців впізнали їхні тіла з відео у соцмережах.

Згодом ЗСУ почали перевірку обставин загибелі українських полонених під час виходу з Авдіївки.

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Теги: війна військові Україна українці полон росія окупанти

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