Військовий їв оселедця з бочки. Відома акторка розповіла історію та осоромилася в соцмережі

Військовий їв оселедця з бочки. Відома акторка осоромилася в соцмережі

Акторка Театру на Подолі Дар'я Малахова розповіла про військового, який їв рибу руками з бочки у рибному магазині на Позняках. Вона назвала свій допис «історією про війну», але реакція соцмережі виявилася явно неочікуваною для акторки.

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«Ми з чоловіком зайшли у відомий рибний магазин на Позняках і взяли собі їжу, щоб там і з’їсти. Краєм ока я побачила військового, який підійшов до діжки з оселедцем, засунув руку і дістав рибу, яку почав їсти. Ця поведінка була не те що б дивною, а скоріше визиваючею», – написала вона.

Малахова продовжила, що за декілька секунд з’явився продавець Роман, який одразу взявся обслуговувати людину «в зеленому одязі без ознак». Чоловік (військовий чи ні – невідомо), за словами акторки, поставив продавцю провокативне питання: «І що ти мені зробиш? Налякався? Тобі треба в армію, перестанеш лякатися!».

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«Це був дуже напружений момент, я дуже і дуже давно не відчувала тривогу такого рівня, мені здалося, шо всі завмерли. Увесь середній клас, який жував там креветку, всі люди, всі військові, ветерани, батьки дітей, все зрозуміли, що це стане повсякденністю», – зазначила акторка.

Малахова наголосила, що «ця історія не має висновку» і припустила, що вона матиме продовження, тому що «війна саме і страшна наслідками». Вона зазначила, що єдиний системний спосіб підтримувати армію – сильна економіка, і додала, що «саме та економіка була в тому оселедці».

Не дивлячись на серйозний тон історії, реакція користувачів виявилася геть зовсім іншою. Головна редакторка «Громадського радіо» Тетяна Трощинська написала: «Я сьогодні дуже пізно приїхала з роботи і пропустила, що оселедець вже, виявляється, втопився разом з креветкою і середнім класом. Зате все тепер в дипломатії. Хоч спати не лягай».

Голова наглядової ради у Асоціація адвокатів України Зоя Ярош наголосила: «Гнів Даші від поїдання оселедця з бочки я, звісно, поділяю. Але хотіла запитати – як ся середній клас з креветками, креветка сильно промокла?»

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Не обійшлося і без мемів, в яких переплелися оселедець, Малахова, креветки та Єфросиніна з Соловій:

фото: Володимир Гевко|Facebook

Після іронічної реакції соцмереж на історію Дар'я Малахова назвала людей, які не зрозуміли її пост, тупими.

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