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Партизани виявили місце, де росіяни ремонтують судна Чорноморського флоту

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Партизани виявили місце, де росіяни ремонтують судна Чорноморського флоту
На верфі проводиться ремонт суден і виготовлення деталей для флоту РФ
фото: Атеш/Telegram

На виявленому об'єкті присутня охорона і відеоспостереження

Партизани із руху «Атеш» виявили у Новоросійську судноремонтну верф, на якій ремонтують кораблі Чорноморського флоту РФ. Про це йдеться у Telegram-каналі руху. 

«Атеш» наголошує, що дуже уважно спостерігає за об'єктами Чорноморського флоту в Новоросійську.

Партизани виявили місце, де росіяни ремонтують судна Чорноморського флоту фото 1
фото: Атеш/Telegram

Як повідомляють партизани, окрім ремонту на верфі також виготовляють деталі для кораблів.

Зазначається, що на виявленому об'єкті присутня охорона і відеоспостереження. Територію регулярно відвідують високопоставлені особи.

Партизани виявили місце, де росіяни ремонтують судна Чорноморського флоту фото 2
фото: Атеш/Telegram
Партизани виявили місце, де росіяни ремонтують судна Чорноморського флоту фото 3
фото: Атеш/Telegram

Нагадаємо, у Джанкой, що у тимчасово окупованому Криму, партизани зафіксували прибуття групи ФСБ з Москви. Їх привезли для боротьби з підпіллям. 

Раніше партизанам із руху «Атеш» вдалось відстежити маршрут перекидання десятків російських танків на кримських трасах. 

До слова, партизан вчинив диверсію на залізничній станції в російському Волгограді, через яку ворожі військові склади йдуть до Криму та Ростова.

Теги: росія партизани військові

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