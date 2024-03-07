Партизани виявили місце, де росіяни ремонтують судна Чорноморського флоту

На верфі проводиться ремонт суден і виготовлення деталей для флоту РФ

На виявленому об'єкті присутня охорона і відеоспостереження

Партизани із руху «Атеш» виявили у Новоросійську судноремонтну верф, на якій ремонтують кораблі Чорноморського флоту РФ. Про це йдеться у Telegram-каналі руху.

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«Атеш» наголошує, що дуже уважно спостерігає за об'єктами Чорноморського флоту в Новоросійську.

Як повідомляють партизани, окрім ремонту на верфі також виготовляють деталі для кораблів.

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Зазначається, що на виявленому об'єкті присутня охорона і відеоспостереження. Територію регулярно відвідують високопоставлені особи.

Нагадаємо, у Джанкой, що у тимчасово окупованому Криму, партизани зафіксували прибуття групи ФСБ з Москви. Їх привезли для боротьби з підпіллям.

Раніше партизанам із руху «Атеш» вдалось відстежити маршрут перекидання десятків російських танків на кримських трасах.

До слова, партизан вчинив диверсію на залізничній станції в російському Волгограді, через яку ворожі військові склади йдуть до Криму та Ростова.