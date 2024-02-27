Естонський полковник спрогнозував, чого Україні чекати на фронті

Полковник Ееро Ребо: «Російська економіка була дуже гнучкою і змогла знайти різні можливості та лазівки в санкціях»

Начальник генерального штабу Кайтселійта (Союз оборони Естонії – «Главком») полковник Ееро Ребо визнав, що ситуація на українському «фронті складна і напружена», але запевнив, що українські війська не будуть відступати із позицій. Також подальша ситуація на фроні напряму залежить від допомоги країн-партнерів, яка на даному етапі застопорилась. Про це пише ERR.

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«Обстановка на фронті складна та напружена. Одним із прикладів є те, скільки снарядів може випустити та чи інша сторона. Основні бойові втрати припадають на дальній вогонь. І зараз співвідношення боєприпасів становить один до шести. Тобто на кожен снаряд, який може запустити Україна, буде шість із іншого боку», – підтвердив Ребо.

За словами полковника Ребо, в Росії є багато людей, які готові йти воювати в Україну за гроші. «Якщо ми подивимося за межі Москви, Санкт-Петербурга та Казані, то ці пропозиції заробітної плати, які, ймовірно, не дуже привабили б естонців, але вагомі для росіян. Люди візьмуть цю зарплату і поїдуть в Україну проливати кров. Втрати, які є з російської сторони, величезні і за кількістю загиблих, і за пораненими. Але все ж перспектива отримання матеріального короткострокового доходу приваблює чоловіків в армію», – сказав Ребо.

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Полковник також констатував складнощі з постачанням боєприпасів Києву з боку західних партнерів. За словами Ребо, процеси надсилання допомоги Україні з боку країн-партнерів застопорилися. А Україні потрібні дуже зенітні ракети, а також запчастини до вже поставленої техніки.

Ееро Ребо також оцінив здатність Росії виробляти бойову техніку та модернізувати ту, що залишилася з радянських часів. «Використовуються й технології інших країн – дрони виробництва Ірану та боєприпаси виробництва Північної Кореї», – додав естонський військовий.

«Російська економіка була дуже гнучкою і змогла знайти різні можливості та лазівки в санкціях. І це свідчить, з одного боку, про бажання придушити питання України. А з іншого боку, ми також повинні пам’ятайти, що для внутрішнього російського «глядача», це так би мовити, війна не з Україною, а протистояння із Заходом, яке почалося ще до вторгнення», – сказав Ребо.

За словами Ребо, подальша діяльність України дуже залежить від погодних умов і надсилання допомоги іншими країнами. «Безумовно, українці продовжуватимуть дуже вправні удари по інфраструктурі та важливих військових об'єктах противника. Збиті літаки управління, затонулі кораблі та пошкоджені різноманітні логістичні вузли природно формують ситуацію на майбутнє», – зазначив начальник генерального штабу Кайтселійта.

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За словами Ребо, капітуляція для українських військових не є варіантом, оскільки вони бачили, що відбувається з полоненими військовими і як російські військові поводяться з мирним населенням на окупованих територіях.

До слова, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка Донецької області, й хоча Росія утримує ініціативу в діях сухопутних військ та завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, вона не досягла своїх оперативно-тактичних цілей. Про це заявив керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

За словами Ківісельга, з наближенням так званих президентських виборів у Росії вона все більше намагатиметься досягти «певної видимої тактичної перемоги, яку можна буде розкрутити і представити у ЗМІ як загальну перемогу у війні в Україні».