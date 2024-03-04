ISW проаналізував втрати окупантів за останні тижні

Окупанти можуть у подальшому змиритися з зростанням втрат в авіації і далі намагатися завдавати ударів для підтримки російських наступальних операцій

Значні втрати російської авіації, ймовірно, призвели до значного зниження її активності на сході України, хоча поки незрозуміло, як довго триватиме ця вимушена пауза. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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За даними ВВС ЗСУ, увечері 2 березня активність російської авіації на сході України повністю припинилася після того, як українці збили два російські літаки Су-34. Офіційний представник ВПС України полковник Юрій Гнат також заявив, що зниження активності російської авіації тривало 3 березня.

Зазначається, що війська РФ із 17 лютого втратили 15 літаків. За даними аналітиків, російська армія, напевно, має близько 300 різних винищувачів КБ Сухого. Попередні втрати літаків спонукали російські війська тимчасово знизити активність авіації по всій території України на значні періоди часу, хоча залишається неясним, як довго триватиме нинішня «пауза».

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Аналітики припускають, що російські війська можуть у подальшому змиритися з зростанням втрат в авіації і далі намагатися завдавати ударів КАБами для підтримки російських наступальних операцій. У такому разі російське командування, ймовірно, усвідомлено візьме на себе ризик продовжувати підраховувати втрати в авіації в гонитві за подальшими успіхами на сході України.

Як повідомлялося, через масову втрату літаків РФ почала більш обережно застосовувати судна на півдні України. На цій ділянці фронту суттєво знизилася активність авіації.

Повітряні сили збили черговий ворожий бомбардувальник Су-34. Літак було знищено у суботу, 2 березня.

У суботу, 2 березня, Повітряні сили України застосували зенітні керовані ракети по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35.

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Нагадаємо, 1 березня Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ще трьох ворожих винищувачів.

Також українські військово-повітряні сили заявили, що російські військово-повітряні сили втратили у четвер, 29 лютого, три винищувачі-бомбардувальники Су-34. Якщо це підтвердиться, то збиті в останній день лютого літаки продовжать безпрецедентну серію успіхів української протиповітряної оборони.