Петиція про скасування «правок Лозового» набрала необхідну кількість голосів за рекордний час
«Правки Лозового» дозволяють затягувати розгляд справ щодо топ-корупціонерів, а потім закривати їх
Петиція про скасування «правок Лозового», опублікована на офіційному сайті президента України набрала 25 000 підписів за одну годину з часу публікації. Це рекордний час, за який будь-коли вдавалося набрати потрібну кількість підписів.
«Друзі, ви фантастичні! 25 тис. підписів за скасування «правок Лозового-Іонушаса» лише за годину. Це новий рекорд», – пише автор петиції, голова правління громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін в Telegram.
Петицію було опубліковано о 15:05 за Київським часом, а вже о 16:11 кількість підписантів перетнула позначку у 25 тис. осіб. Зараз вона продовжує набирати голоси – станом на 17:00 це майже 30 000 голосів «за».
Зокрема, наявність 25 тис. підписів під петицією зобов'язує Президента України розглянути її та надати відповідь у визначені законом терміни.
Як відомо, правки Лозового були ухвалені Верховною Радою VIII скликання 3 жовтня 2017 року за пропозицією народного депутата Андрія Лозового, через що отримали умовну назву «правки Лозового». Вони дозволяють затягувати розгляд справ щодо топ-корупціонерів, а потім закривати їх.
Поправки набрали чинності 15 березня 2018 року.
Відповідно до «правок Лозового» відбулись такі зміни:
- Ч. 1 ст. 284 КПК була доповнена п. 10, за яким підставою для закриття кримінального провадження стало закінчення строку досудового розслідування після повідомлення про підозру.
- Змінився порядок продовження строку досудового розслідування. Якщо раніше продовжити строк до 6 та 12 місяців міг керівник органу прокуратури, то відтепер ці повноваження перейшли до слідчого судді.
Нещодавно Верховна Рада в цілому прийняла закон про внесення змін до КПК України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. «За» проголосували 298 депутатів.
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