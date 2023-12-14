Петиція про скасування «правок Лозового» набрала необхідну кількість голосів за рекордний час

Правки отримали таку назву через прізвище народного депутата Андрія Лозового від «Радикальної партії Ляшка», який їх запропонував

«Правки Лозового» дозволяють затягувати розгляд справ щодо топ-корупціонерів, а потім закривати їх

Петиція про скасування «правок Лозового», опублікована на офіційному сайті президента України набрала 25 000 підписів за одну годину з часу публікації. Це рекордний час, за який будь-коли вдавалося набрати потрібну кількість підписів.

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«Друзі, ви фантастичні! 25 тис. підписів за скасування «правок Лозового-Іонушаса» лише за годину. Це новий рекорд», – пише автор петиції, голова правління громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін в Telegram.

Петицію було опубліковано о 15:05 за Київським часом, а вже о 16:11 кількість підписантів перетнула позначку у 25 000 осіб фото: скріншот

Петицію було опубліковано о 15:05 за Київським часом, а вже о 16:11 кількість підписантів перетнула позначку у 25 тис. осіб. Зараз вона продовжує набирати голоси – станом на 17:00 це майже 30 000 голосів «за».

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Зокрема, наявність 25 тис. підписів під петицією зобов'язує Президента України розглянути її та надати відповідь у визначені законом терміни.

Як відомо, правки Лозового були ухвалені Верховною Радою VIII скликання 3 жовтня 2017 року за пропозицією народного депутата Андрія Лозового, через що отримали умовну назву «правки Лозового». Вони дозволяють затягувати розгляд справ щодо топ-корупціонерів, а потім закривати їх.

Поправки набрали чинності 15 березня 2018 року.

Відповідно до «правок Лозового» відбулись такі зміни:

Ч. 1 ст. 284 КПК була доповнена п. 10, за яким підставою для закриття кримінального провадження стало закінчення строку досудового розслідування після повідомлення про підозру.

Змінився порядок продовження строку досудового розслідування. Якщо раніше продовжити строк до 6 та 12 місяців міг керівник органу прокуратури, то відтепер ці повноваження перейшли до слідчого судді.

Нещодавно Верховна Рада в цілому прийняла закон про внесення змін до КПК України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. «За» проголосували 298 депутатів.