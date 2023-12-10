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Підозрюваний у держзраді Шуфрич досі є членом Комітету з питань свободи слова

Надія Карбунар
glavcom.ua
Підозрюваний у держзраді Шуфрич досі є членом Комітету з питань свободи слова
Шуфрича звільнили але не позбулися
фото з відкритих джерел

Шуфрич не може відвідувати засідання комітету, не отримує зарплати, але місце за ним зберігається

Підозрюваний у держзраді нардеп Нестор Шуфрич залишається у Комітеті з питань свободи слова до вироку суду. Про це в інтерв'ю «Громадському радіо» заявив новий голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, який замінив Шуфрича на цій посаді.

«У нас є два сценарії. Перший сценарій – це справа, по якій його арештовано і по якій тривають слідчі дії щодо державної зради. Якщо її буде доведено до вироку у кримінальному провадженні, він залишиться без мандата. І, відповідно, Нестор Шуфрич позбудеться і місця в комітеті.

До моменту, поки вироку немає, він як вибраний суспільством народний депутат, попри те, що до нього є великі питання нашої правоохоронної системи, він залишається членом Комітету», – каже Юрчишин.

Голова Комітету уточнив, що Шуфрич не може відвідувати засідання комітету, не отримує зарплати. Але місце за ним зберігається до моменту або його особистої заяви про складання повноважень, або обвинувального вироку, що вступить в дію і це автоматично призведе до втрати мандата.

Раніше новопризначений голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин вважає, що ефективність національного телемарафону на сьогодні – під питанням.

Нагадаємо, Верховна Рада України обрала головою Комітету з питань свободи слова представника фракції «Голос» Ярослава Юрчишина. «За» проголосували 247 нардепів.

20 вересня відбулася історична подія – Верховна Рада України усунула з посади голови комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича. Це один з перших нардепів, який поповнив Реєстр зрадників.

Читайте також: Хто після Шуфрича? Дебати двох кандидатів на посаду голови комітету зі свободи слова 
Теги: Верховна Рада депутат радіо Нестор Шуфрич дебати Ярослав Юрчишин Ярослав Юрчишин Ярослав Юрчишин Ярослав Юрчишин Ярослав Юрчишин реєстр втрати

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