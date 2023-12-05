Україна вдарила по нафтовому терміналу, Рада обговорює терміни демобілізації. Головне за 5 грудня

Служба Безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони вразили нафтобазу «Морський нефтяний термінал» у Феодосії

СБУ та розвідка вразили «Морський нефтяний термінал» окупантів у Феодосії, Рада обговорює терміни демобілізації з військової служби, правоохоронці взялися за нардепа, який часто засиджувався за кордоном. «Главком» склав добірку новин 5 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

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ЗСУ знищили ворожий бомбардувальник Су-24М в районі острова Зміїний

Сили оборони України знищили російський бомбардувальник Су-24М у районі острова Зміїний. Літакпід прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по Одещині.

Правоохоронці взялися за нардепа, який часто засиджувався за кордоном

Працівники Державного бюро розслідувань розслідують можливе службове підроблення документів для виїзду за кордон народним депутатом України від забороненої ОПЗЖ, членом комітету Верховної ради з питань бюджету Віталія Борта.

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Зазначається, що наприкінці жовтня відповідне кримінальне провадження ініціював Генеральний прокурор. Кримінальне провадження відкрили за ч. 1 ст. 366 КК України на підставі матеріалів, зібраних ДБР.

Намагався виїхати з країни за $15 тис.: відомий на Львівщині лікар отримав вирок

Галицький районний суд Львова виніс вирок відомому львівському інфекціоністу Ігорю Бернику, який дав працівнику СБУ $15 тис. для безперешкодного виїзду за кордон на початку повномасштабного вторгнення. Суд призначив йому чотири роки тюремного ув’язнення.

Суд встановив, що на початку повномасштабного вторгнення Росії лікар-інфекціоніст Львівської обласної інфекційної лікарні Берник запропонував $15 тис. працівнику СБУ за безперешкодний виїзд за кордон. 23 березня 2022 року Берник передав хабар і його затримали.

Рада обговорює терміни демобілізації з військової служби

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорює запровадження механізмів демобілізації з військової служби. Парламентар Федір Веніславський наголосив, що люди, які з перших днів повномасштабної російсько-української війни перебувають у складі сил безпеки і оборони України, мають «розуміти якісь орієнтири в їхній подальшій службі».

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СБУ та розвідка вразили «Морський нефтяний термінал» окупантів у Феодосії

Служба Безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони вразили нафтобазу «Морський нефтяний термінал» у Феодосії. Як зазначається, це важливий інфраструктурний обʼєкт, який забезпечує паливом російські війська. По ньому відпрацювали українські безпілотники, наслідки для росіян доволі суттєві. Адже на території термінала розташовано близько 30 резервуарів палива, тож палало в окупантів гарно.