Новий очільник Держспецзв’язку та блокада словацько-українського кордону. Головне за 1 грудня

Держспецзв’язку очолив командир ударної роти БПЛА Юрій Мироненко

Уряд призначив нового очільника Держспецзв’язку та заступника міністра оборони, нардеп Єфімов складає депутатський мандат, у Києві відкрито рух Подільсько-Воскресенським мостом. «Главком» склав добірку новин 1 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Порошенка не випустили з України

Лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка не пропустили на кордоні, попри підписаний головою Верховної Ради документ про відрядження. Петро Порошенко мав виступити на Саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України.

Згодом стало відомо, що дозвіл лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка на право перетину державного кордону на підставі відповідних рішень про службові відрядження було скасовано. Саме тому його і не випустили сьогодні за межі країни. Відповідний документ підписав заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.

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Словацькі перевізники заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною

Державна прикордонна служба України повідомила подробиці блокування руху вантажівок на території Словаччини. Як зазначає пресслужба ДПСУ, блокування почалося нині, 1 грудня, о 16:05 на території Словаччини через пункт пропуску «Вишнє-Нємецьке», суміжний українському КПП «Ужгород». Акцію, терміни якої наразі не відомі, проводять представники Спілки перевізників Словаччини.

Нардеп Єфімов складає депутатський мандат

Нардеп від «Довіри» Максим Єфімов складає депутатський мандат.

«Від початку повномасштабної війни місцеві громади живуть у новій політичній реальності. У мирний час життя на місцях залежало від узгоджених дій Уряду й Верховної Ради. І їхньої здатності забезпечувати розвиток. Як представник Краматорська у парламенті, я сфокусував ці зусилля у політику масштабних трансформацій нашого міста. Втім, відчуваю, як війна щодня зменшує вагу інституцій. Посилюючи запит на персональне лідерство, яке полягає у здатності забезпечити людям безпеку, економічну активність і соціальний захист», – заявив він.

Єфімов зазначив, що його команда наразі максимально залучена у процесах збереження промислового та економічного потенціалу міста.

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Уряд призначив нового очільника Держспецзв’язку та заступника міністра оборони

Кабінет міністрів призначив нового голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Держспецзв’язку очолив командир ударної роти БПЛА Мироненко Юрій Миколайович.

Крім того, уряд призначив Половенка Віталія Миколайовича заступником міністра оборони України.

У Києві відкрито рух Подільсько-Воскресенським мостом

У Києві відкрили рух Подільсько-Воскресенським мостом. Кличко розповів, що наступним етапом Департамент транспортної інфраструктури виконає комплекс робіт для забезпечення проїзду на вул. О. Бальзака, а також здійснить ремонт вулиці Центральна Садова включно з облаштуванням мережі водовідведення. Усі роботи планується завершити наступного року.