Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Новий очільник Держспецзв’язку та блокада словацько-українського кордону. Головне за 1 грудня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Новий очільник Держспецзв’язку та блокада словацько-українського кордону. Головне за 1 грудня
фото: ukrinform.ua

Держспецзв’язку очолив командир ударної роти БПЛА Юрій Мироненко

Уряд призначив нового очільника Держспецзв’язку та заступника міністра оборони, нардеп Єфімов складає депутатський мандат, у Києві відкрито рух Подільсько-Воскресенським мостом. «Главком» склав добірку новин 1 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Порошенка не випустили з України

Лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка не пропустили на кордоні, попри підписаний головою Верховної Ради документ про відрядження. Петро Порошенко мав виступити на Саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України.

Згодом стало відомо, що дозвіл лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка на право перетину державного кордону на підставі відповідних рішень про службові відрядження було скасовано. Саме тому його і не випустили сьогодні за межі країни. Відповідний документ підписав заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.

Словацькі перевізники заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною

Державна прикордонна служба України повідомила подробиці блокування руху вантажівок на території Словаччини. Як зазначає пресслужба ДПСУ, блокування почалося нині, 1 грудня, о 16:05 на території Словаччини через пункт пропуску «Вишнє-Нємецьке», суміжний українському КПП «Ужгород». Акцію, терміни якої наразі не відомі, проводять представники Спілки перевізників Словаччини.

Нардеп Єфімов складає депутатський мандат

Нардеп від «Довіри» Максим Єфімов складає депутатський мандат.

«Від початку повномасштабної війни місцеві громади живуть у новій політичній реальності. У мирний час життя на місцях залежало від узгоджених дій Уряду й Верховної Ради. І їхньої здатності забезпечувати розвиток. Як представник Краматорська у парламенті, я сфокусував ці зусилля у політику масштабних трансформацій нашого міста. Втім, відчуваю, як війна щодня зменшує вагу інституцій. Посилюючи запит на персональне лідерство, яке полягає у здатності забезпечити людям безпеку, економічну активність і соціальний захист», – заявив він.

Єфімов зазначив, що його команда наразі максимально залучена у процесах збереження промислового та економічного потенціалу міста.

Уряд призначив нового очільника Держспецзв’язку та заступника міністра оборони

Кабінет міністрів призначив нового голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Держспецзв’язку очолив командир ударної роти БПЛА Мироненко Юрій Миколайович.

Крім того, уряд призначив Половенка Віталія Миколайовича заступником міністра оборони України.

У Києві відкрито рух Подільсько-Воскресенським мостом

У Києві відкрили рух Подільсько-Воскресенським мостом. Кличко розповів, що наступним етапом Департамент транспортної інфраструктури виконає комплекс робіт для забезпечення проїзду на вул. О. Бальзака, а також здійснить ремонт вулиці Центральна Садова включно з облаштуванням мережі водовідведення. Усі роботи планується завершити наступного року.

Читайте також:

Теги: війна Петро Порошенко Київ депутат уряд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на столицю, реакція Байдена на звільнення заручників з полону ХАМАС: головне за ніч
Атака на столицю, реакція Байдена на звільнення заручників з полону ХАМАС: головне за ніч
25 листопада, 07:02
Путін уже мріє вкотре перемогти на виборах у Росії
Переобрання Путіна на окупованих територіях. Що придумав Кремль
15 листопада, 13:06
Су-25 – одномісний броньований штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій
Сили оборони збили російський штурмовик під Авдіївкою
14 листопада, 20:27
Путін збирається балотуватися у президенти як самовисуванець, щоб підвищити авторитет «військового лідера»
The Telegraph розповів, навіщо Путін збирається балотуватися як самовисуванець
13 листопада, 21:52
Немає жодної раціональної причини в тому, щоб ось так убиватися об руїни зруйнованої Авдіївки
У цивілізованих країнах до котячого корму ставляться ощадливіше, ніж російські генерали до своїх солдат
12 листопада, 16:16
Окупанти атакували Київ балістичною ракетою
Військові встановлюють тип ракети, якою РФ вдарила по Києву
11 листопада, 11:20
Окрім техніки, захисники знищили два окопи ворога за допомогою FPV-дронів
ЗСУ розгромили росіян під Бахмутом (відео)
7 листопада, 19:08
Група людей, які називають себе екологами, спалили опудало депутатки Київської міської ради Юлії Лимар
Погроза спаленням депутатці Київради Юлії Лимар. Заступник Кличка звернувся до правоохоронців (відео)
3 листопада, 17:11
Сили оборони збивали ворожі безпілотники
Ворожі дрони атакували Львівщину: в області лунали вибухи
3 листопада, 06:22

Події в Україні

Новий очільник Держспецзв’язку та блокада словацько-українського кордону. Головне за 1 грудня
Новий очільник Держспецзв’язку та блокада словацько-українського кордону. Головне за 1 грудня
Окупанти запустили «Шахеди»
Окупанти запустили «Шахеди»
Ситуація складна: Генштаб назвав напрямки, де ідуть найзапекліші бої
Ситуація складна: Генштаб назвав напрямки, де ідуть найзапекліші бої
Закарпаття посилює перевірку всіх військовозобов’язаних: ОВА назвала мету
Закарпаття посилює перевірку всіх військовозобов’язаних: ОВА назвала мету
У Харкові шахрай за гроші обіцяв дружині «повернути з полону» загиблого бійця
У Харкові шахрай за гроші обіцяв дружині «повернути з полону» загиблого бійця
Міноборони розкрило втрати Росії за місяць
Міноборони розкрило втрати Росії за місяць

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Затримано поліцейську з Харківщини, яка здала окупантам колег та учасників АТО
16K
Прикордонники не випустили Порошенка з України: реакція СБУ
13K
Новий церковний календар на грудень. Коли святкуємо Миколая та Різдво
12K
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Окупанти продають квартири в Маріуполі: яка ціна
11K
Стало відомо, хто заборонив Порошенку виїхати за кордон

Новини

Окупанти атакують на шістьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:47
Пожежа на ринку в Ростові, вибух у Кропивницькому: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 грудня
Сьогодні, 03:42
ЗСУ продовжують відбивати російські атаки на декількох напрямках: аналіз ISW
Сьогодні, 03:31
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Офіційний сайт партії львівського мера тепер надає послуги онлайн-казино. Фотофакт
Вчора, 15:34

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua