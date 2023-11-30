Безугла пішла війною проти Банкової

Безугла заявила, що Подоляк не володіє інформацією про плани України, адже у нього «немає допуску»

Нардепка Мар’яна Безугла після критики головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного взялася критикувати у Facebook радника Банкової Михайла Подоляка.

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У відповідь на слова Подоляка про план України на 2024 рік, Безугла заявила, що радник не володіє подібною інформацією, адже у нього «немає допуску».

Крім того, Безугла закликала повернути радником в Офіс президента блогера Олексія Арестовича, якого було звільнено з посади радника на початку 2023 року.

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«Верніть Олексія Арестовича, він хоч Залужного рекомендував», – написала Безугла.

Нардепка Безугла відреагувала на слова радника Офісу президента Подоляка фото: скріншот

Нагадаємо, радник Банкової нещодавно прокоментував висловлювання народної депутатки Мар'яни Безуглої про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито має бути усунений з посади. Подоляк заявив, що твердження нардепки є її «особистою думкою, а не позицією Офісу президента чи особисто Володимира Зеленського» та запевнив, що план на 2024 рік в України є.

«Безумовно, план на 2024 рік існує. Про це говорить і президент, і сам пан Залужний. Корективи, які треба вносити, зброя, яка нам потрібна на цьому етапі, технологічний ривок, про який говорить пан Залужний – це все зрозуміло. З урахуванням знову ж таки бюджету, який прийнятий і підписаний президентом і чітко фіксує, що ми будемо робити з точки зору матеріальних ресурсів для ефективного проведення війни», – сказав Подоляк.

Радник Офісу президента наголосив, що парламентарі не можуть ініціювати відставки військових і не залучені до структурування військової вертикалі в Україні.

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Раніше народна депутатка від партії влади «Слуга народу» Мар'яна Безугла заявила, нібито військове керівництво не надало жодного плану на 2024 рік і пропозицій для зміни системи Збройних сил України. Безугла протягом тривалого часу публічно критикувала головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та заявила, що він має піти у відставку.