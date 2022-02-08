Сьогодні у Києві буде похмуро та без опадів: прогноз синоптиків

Небо весь день буде приховано за хмарами

Вночі очікується до +2°, а вдень стовпчики термометрів покажуть 0°...+1°.

У вівторок, 8 лютого, у Києві буде похмура погода, вночі пройшов дрібний дощ, але він припинився ще до ранку, та більше в цей день не розпочнеться. Про це свідчать дані Укргідромецентру.

Протягом дня стовпчики термометрів не піднімуться вище +1°. У ніч на 8 лютого в Києві очікується сніг з дощем, а протягом дня буде сухо. Однак небо весь день буде приховано за хмарами.

Вночі очікується до +2°, а вдень стовпчики термометрів покажуть 0°...+1°. Вітер в столиці буде північно-західного напрямку, а його швидкість складе 2,9 - 3,8 м/с, внаслідок чого температура відчуватиметься як -3°. Атмосферний тиск буде рости: 740-746 міліметрів ртутного стовпа.Схід о 07:22, а захід о 17: 02.

Загалом в Україні у вівторок, 8 лютого, на всій території України буде хмарно. Очікується мокрий сніг та дощ. Найтепліше буде на Півдні, де стовпчики термометрів піднімуться до +7.

До слова, рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей.