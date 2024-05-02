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Погода на 2 травня: подекуди буде невеликий дощ, до 27° тепла

Катерина Іванова
glavcom.ua
Погода на 2 травня: подекуди буде невеликий дощ, до 27° тепла
фото з відкритих джерел

У столичному регіоні в четвер передбачають мінливу хмарність, без опадів

У четвер, 2 травня, в Україні буде мінлива хмарність, без опадів, лише у Сумській, Харківській та Луганській областях вдень місцями передбачається невеликий дощ. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вітер в Україні буде північно-східний, на заході країни – південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 20-25°, у південній частині – до 27°.

У столичному регіоні в четвер також мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по Києву вдень 22-24; по області 20-25°.

Прогноз погоди станом на 6:15 02.05.2024 року
Прогноз погоди станом на 6:15 02.05.2024 року
фото: meteo.gov.ua

На 3-4 травня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, 3 травня у північно-східних областях, 4 травня в Україні, крім заходу та півдня, 3-8° тепла (у східних та північно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 18-23° тепла, на Закарпатті та в південних областях – до 25°, 4 травня у північних, східних та більшості центральних областей 14-19°.

Нагадаємо, літо в Україні 2024 року може бути спекотним, але не рекордно. З одного боку, на це впливає стан океанів, а з іншого – на планету впливатиме активна сонячна радіація. Про це розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

Раніше науковець пояснив, яку небезпеку приховує раннє потепління в Україні.

До слова, через потужну спеку на Філіппінах призупиняють роботу місцевих шкіл. У різних регіонах країни спека сягнула +50℃ через погодний феномен Ель-Ніньйо.

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Теги: спека 2 травня вітер традиції свято

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