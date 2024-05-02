Погода на 2 травня: подекуди буде невеликий дощ, до 27° тепла

У столичному регіоні в четвер передбачають мінливу хмарність, без опадів

У четвер, 2 травня, в Україні буде мінлива хмарність, без опадів, лише у Сумській, Харківській та Луганській областях вдень місцями передбачається невеликий дощ. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вітер в Україні буде північно-східний, на заході країни – південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 20-25°, у південній частині – до 27°.

У столичному регіоні в четвер також мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по Києву вдень 22-24; по області 20-25°.

Прогноз погоди станом на 6:15 02.05.2024 року фото: meteo.gov.ua

На 3-4 травня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, 3 травня у північно-східних областях, 4 травня в Україні, крім заходу та півдня, 3-8° тепла (у східних та північно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 18-23° тепла, на Закарпатті та в південних областях – до 25°, 4 травня у північних, східних та більшості центральних областей 14-19°.

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