Митрополита Святогірської лаври Арсенія взято під варту: що загрожує священнику

За даними прокуратури, уродженцю Республіки Карелія РФ обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави

Митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення Росії висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні

Настоятеля Святогірської лаври, митрополита Арсенія, який поширював інформацію про розташування Сил оборони України, взято під варту. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

«За клопотанням прокурорів Донецької обласної прокуратури уродженцю Республіки Карелія РФ, який обґрунтовано підозрюється у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави», – йдеться у повідомленні.

Митрополиту Арсенію загрожує 8 років позбавлення волі.

Як відомо, у вересні 2023 року настоятель Святогірської Свято-Успенської лаври УПЦ МП поширював інформацію воєнного характеру. Зокрема, під час своєї проповіді він розповів вірянам про місця розташування блокпостів, а також підрозділів ЗСУ, СБУ, НПУ й Сил оборони України на території Святогірської МГ.

24 квітня 2024 року Служба безпеки задокументувала підривну діяльність з боку настоятеля Святогірської лаври УПЦ (МП) митрополита Арсенія. За даними слідства, митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення Росії висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні.

Про це свідчать неодноразові інтерв’ю вікарія, в яких він називав збройну агресію РФ «громадянським конфліктом».

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала настоятеля та священника монастиря на Закарпатті.

Також правоохоронці оголосили підозру настоятелю храму в Хмельницькій області за фактом виправдання збройної агресії Росії. Він вихваляв диктатора Володимира Путіна перед вірянами.