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У Росії суд оштрафував 86-річного священника з Кубані за «дискредитацію армії»

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Росії суд оштрафував 86-річного священника з Кубані за «дискредитацію армії»
У березні священника вже оштрафували на 40 тис. руб. за адміністративним протоколом про «дискредитацію» армії через проповідь
фото: скріншот відео

Священник вже неодноразово висловлюється проти дій російської армії

На Кубані суд оштрафував 86-річного священника на 150 тис. рублів у кримінальній справі про «дискредитацію» російських військових. Про це повідомляє російське ЗМІ «Медиазона».

Зазначається, що справу проти священника Віктора Пивоварова порушили через його текст «Відповідь на питання, яке хвилює всіх сьогодні: що є ця війна?», у якому він написав: «Підірвана Каховська гідростанція забрала безліч життів і зробила затопленням неродючою майже всю Херсонську область. Творці цього вищого зла духом повністю уподібнюються сатані».

У фрагментах з вироку Пивоварову йдеться, що, за словами архієпископа, Росія не має права оголошувати українців ворогами, вторгатися на територію України та забирати землі, що їй належать. На засіданні Пивоваров не визнав провини.

За версією суду, метою священника був підрив в очах інших осіб гідності та авторитету Збройних сил Російської Федерації. Одним із доказів став висновок експерта, згідно з яким «тексти підсудного у проповіді містять негативну оцінку дій» російських військових.

Зазначається, що про кримінальне переслідування Пивоваров повідомив «Кавказ. Реалії» наприкінці грудня 2023 року. У жовтні силовики прийшли з обшуком у його келію на території Свято-Покровсько-Тихонівського храму у Слов’янську-на-Кубані та відвезли священника на допит.

У березні Пивоварова оштрафували за адміністративним протоколом про «дискредитацію» армії через проповідь. Донос на священника написала одна з парафіянок, яка раніше не відвідувала храм.

Нагадаємо, російські священики провели релігійний обряд над Курганською областю, щоб захистити регіон від паводка. Відео так званого обряду потрапило в мережу. Зокрема, плановий обліт з метою моніторингу паводкової ситуації росіяни поєднали з профілактичними заходами.

Стало відомо, що усім священникам Російської православної церкви надіслали лист, у якому наказали кожен день читати молитву «про перемогу російської зброї» у війні проти України, яку РФ називає «СВО». 

Як відомо, патріарх Кирило оголосив, що Росія тепер буде рятувати всю планету від фашизму. Також настоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України – патріарх цинічно виправдав дії диктатора.

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Теги: свято Кавказ допит війна росія

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