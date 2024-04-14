Чи буде літо-2024 аномально спекотним: прогноз метеорологині

Метеорологиня повідомила, що і за розрахунками, і за експертними оцінками, літо 2024 року в Україні може бути спекотним

На погоду впливає стан океанів та активна сонячна радіація

Літо в Україні 2024 року може бути спекотним, але не рекордно. З одного боку, на це впливає стан океанів, а з іншого – на планету впливатиме активна сонячна радіація. Про це розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух, повідомляє Уніан.

Метеорологиня повідомила, що і за розрахунками, і за експертними оцінками, літо 2024 року в Україні може бути спекотним.

«Але, якщо до цього йшлося про те, що воно може бути найспекотнішим, то зараз більш обережно йдеться про це. Можливо, що це літо і не виявиться найбільш спекотним. Хоча буде досить таки теплим», – розповіла Балабух.

Вона пояснила, що така ситуація пов'язана з кількома чинниками. Так, на процеси такого великого масштабу, які мають вплив на циркуляцію атмосфери протягом тривалого періоду, впливає стан океанів.

«І одне з таких явищ, яке спостерігається в океані, – це південне коливання. Тобто в екваторіальних широтах Тихого океану у нас спостерігається «Ель-Ніньйо» і «Ла-Нінья» – підвищення або охолодження екваторіальних вод, які суттєво впливають потім на циркуляцію», – розповіла експертка.

Зараз ці аномально високі температури, які фіксуються і в Україні, зумовлені додатною фазою «Ель-Ніньйо». Як правило, в роки «Ель-Ніньйо» – досить високі температури повітря в наших помірних широтах.

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