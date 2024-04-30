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На Філіппінах аномальна спека: висихають дамби, оголошують дистанційне навчання для дітей

Катерина Іванова
glavcom.ua
На Філіппінах аномальна спека: висихають дамби, оголошують дистанційне навчання для дітей
Наслідком аномальної спеки стало висихання дамби неподалік столиці Маніли
фото: Getty Images

Погодні умови на Філіппінах погіршилися через погодний феномен Ель-Ніньо

Через потужну спеку на Філіппінах призупиняють роботу місцевих шкіл. У різних регіонах країни спека сягнула +50℃ через погодний феномен Ель-Ніньйо. Про це повідомляє Reuters.

Міністерство освіти Філіппін призупинило навчання для тисячі шкіл через спеку, що торкнулося понад 3,6 мільйона учнів.

«У травні ми очікуємо більше призупинення занять через спеку. Ми спостерігаємо середню температуру понад +52 ℃, тож ви можете собі уявити, яким стресом це може бути для учнів», – сказав Ксерсес Кастро, радник з питань початкової освіти філіппінської організації «Врятуйте дітей».

Учні й учителі висловлюють занепокоєння щодо труднощів дистанційного викладання та навчання, особливо в бідних районах, де в будинках немає доступу до якісного інтернет-зв'язку.

Ще один наслідком аномальної спеки стало висихання дамби неподалік столиці Маніли. На її дні навіть виявили руїни давнього міста Пантабанган, який затопили у 1970-х роках для створення водосховища. Про це пише ВВС та France24.

Після кількох місяців відсутності дощів та аномальної спеки рівень води у регіоні впав майже на 50 метрів від свого звичайного рівня – 221 метр.

На Філіппінах через аномальну спеку висохла дамба й там показалися руїни давнього міста
На Філіппінах через аномальну спеку висохла дамба й там показалися руїни давнього міста
фото: GETTY IMAGES

У березні 2024 року посеред дамби почали виднітися частини церкви та надгробки. Рівень води весь час падав.

Зазначається, що руїни старого міста «виринають» з-під хвиль вже не вперше. Місце встигло стати однією з туристичних візитівок країни.

На Філіппінах аномальна спека: висихають дамби, оголошують дистанційне навчання для дітей фото 1
фото: JAM STA ROSA / AFP

Метеорологи державного бюро погоди Pagas стверджують, що температура повітря продовжить нагріватися, відповідно, рівень вони в регіоні і далі падатиме. Вони додають, що попри те, що весняні місяці, зазвичай, є найспекотнішими і найсухішими, цього разу погодні умови погіршилися через погодний феномен Ель-Ніньо.

Ель-Ніньо – це різке підвищення температури (на 5-9 °C) поверхневого шару води у Тихому океані. Це явище планетарного масштабу і воно прямо чи опосередковано впливає на погоду значної частини Землі.

Нагадаємо, вчені-кліматологи з Каліфорнійського університету в Берклі передбачили, що літо з великою ймовірністю поб'є рекорди температури та вологості через Ель-Ніньо. 

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Теги: спека інтернет Філіппіни навчання повітря феномен руїни вчені

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