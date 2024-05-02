2 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні після заходу сонця заборонено перераховувати гроші
2 травня відзначається Всесвітній день паролів, неофіційний Міжнародний день Гаррі Поттера. Віряни вшановують перенесення мощей князів Бориса і Гліба, пам’ять святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського; мучеників Єспера і Зої та їхніх дітей Киріака і Феодула.
Що сьогодні за церковне свято
2 травня в церковному календарі – день перенесення мощей князів Бориса і Гліба. Вони були синами князя Володимира Великого. Їх підступно вбили під час боротьби за княжий престол найманці їхнього старшого брата Ярослава. Нетлінні мощі святих були перенесені до Борисоглібського храму, що побудували в Вишгороді.
Чистий четвер
Чистий четвер (Великий четвер, Страсний четвер) – це останній четвер перед Великоднем, коли віруючі згадують важливі події з життя Христа. У цей день вшановується Таємна вечеря, обмивання Ісусом ніг Його учнів, молитва Христа в Гефсиманському саду і зрада його учня Юди. Цей вчинок повинен був згуртувати його послідовників, зміцнивши внутрішні узи любові і створивши непорушні узи братства.
В народі Чистий четвер пов'язаний з очищенням не лише душі, а й тіла. Здавна саме в цей день починаються традиційні приготування до святкування Великодня. Вважається, що Великдень потрібно зустрічати у чистій, охайній оселі, де немає нічого поламаного. Саме тому у четвер прийнято робити наступне:
- випікати паски і фарбувати яйця, але до освячення їх не вживати;
- проводити генеральне прибирання будинку – акцент приділяється саме миттю підлоги, дверей, вікон. Наші предки вірили: якщо не прибрати в Чистий четвер, увесь рік сім'я житиме у чварах і непорозуміннях;
- викидати старі чи пошкоджені речі;
- завершувати усі справи;
- готувати страви до святкового столу.
Міжнародний день Гаррі Поттера
2 травня у світі відзначають Міжнародний день Гаррі Поттера, присвячений герою відомих книг англійської письменниці Джоан Роуліг та серії одноіменних фільмів – хлопчику зі шрамом, який став видатним чаклуном та переміг Темного Лорда Волдеморта.
В останній книзі саги «Гаррі Поттер та смертельні реліквії» вказано, що битва за Гоґвортс, відбувалася 2 травня 1998 року. Саме цього дня Гаррі Поттер переміг свого противника – Темного лорда Волдеморта. У книгах це був день, коли «світ нарешті зміг повернутися до нормального життя».
Офіційного способу відсвяткувати Міжнародний день Гаррі Поттера немає, фани самі визначають як це робити. Проте багато людей відзначають цей день, влаштовуючи марафон з перегляду всіх вісьмох фільмів про Гаррі Поттера поспіль. Дехто перечитує улюблену книжку про хлопчика-чарівника.
Що не можна робити 2 травня
- Не можна нікому розповідати про свої сни.
- Не варто робити так, щоб цього дня був порожний гаманець.
- Після заходу сонця заборонено перераховувати гроші.
Народні прикмети і традиції на 2 травня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: вітряна і холодна погода – до такого ж літа;
- на черемсі з'явилися квіти – чекайте на похолодання;
- на заході сонце яскраве – влітку буде мало дощів;
- почути вночі, як співає соловей – погода буде сонячною;
- каркає ворона біля дому – до неприємностей.
Згідно з народними прикметами цього дня починають співати солов'ї. Якщо почути їхній спів – то людина буде жити довго та щасливо. Всією сім'єю було прийнято збиратися за вечерею, на яку готували яєчню з салом. Останніми за традицією пригощалися літні люди, а першими діти.
2 травня - іменини сьогодні
Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Афанасій, Борис, Гліб, Зоя, Михайло, Роман, Давид.
Талісманом людини, народженої 2 травня, є цитрин. Здавна цей камінь вважався оберегом від усього зла. Цитрин є символом успіху та багатства, а ще існувала думка, що він рятує від кошмарів.
Цього дня народилися:
- 1933 рік – українська художниця в графічному стилі Галина Гаркавенко;
- 1988 рік – український громадський діяч та підприємець Олександр Тодорчук;
- 1993 рік – майор ЗСУ, Герой України Кизило Андрій Олександрович.
Календар важливих подій в Україні та світі за 2 травня:
- 1312 рік – Папа Римський Климент V передає майно тамплієрів Ордену госпітальєрів;
- 1611 рік – опубліковують першу офіційно санкціоновану англомовну версію Біблії – «Біблію короля Якова»;
- 1668 рік – Перший Аахенський мир, що укладають між Францією й Іспанією;
- 1817 рік – в Одесі засновують Рішельєвський ліцей;
- 1848 рік – у Львові створюють першу українську політичну організацію – Головну Руську Раду;
- 1892 рік – в Києві запускають електричний трамвай;
- 1945 рік – командувач оборони Берліна Гельмут Вейдлінг підписує наказ про капітуляцію;
- 1980 рік – з візиту до столиці Заїру Кіншасу починається перша в історії Ватикану поїздка папи римського (Івана Павла II) до Африки;
- 1986 рік – перемігши «Атлетіко (Мадрид)» 3:0, «Динамо (Київ)» отримує Кубок Кубків 1985/86;
- 2011 рік – за твердженням адміністрації США, цієї ночі в ході таємної операції американського спецназу, проведеної в місті Абботтабад (Пакистан), убивають Осама бен Ладена;
- 2014 рік – внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш в Одесі та пожежі в одеському Будинку профспілок гине 48 людей.
Погода на 2 травня
Сьогодні, 2 травня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові хмарно, можливий дрібний дощ. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі сонячно, опадів не передбачається.
Температура в Києві – +19 вдень та +9 вночі. У Львові – +21 вдень та +10 вночі. У Харкові – +16 вдень та +6 вночі. В Одесі – +20 вдень та +13 вночі.
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