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2 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Катерина Іванова
glavcom.ua
2 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Згідно з народними прикметами цього дня починають співати солов'ї. Якщо почути їхній спів – то людина буде жити довго та щасливо
фото: Главком

Сьогодні після заходу сонця заборонено перераховувати гроші

2 травня відзначається Всесвітній день паролів, неофіційний Міжнародний день Гаррі Поттера. Віряни вшановують перенесення мощей князів Бориса і Гліба, пам’ять святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського; мучеників Єспера і Зої та їхніх дітей Киріака і Феодула.

Що сьогодні за церковне свято

2 травня в церковному календарі – день перенесення мощей князів Бориса і Гліба. Вони були синами князя Володимира Великого. Їх підступно вбили під час боротьби за княжий престол найманці їхнього старшого брата Ярослава. Нетлінні мощі святих були перенесені до Борисоглібського храму, що побудували в Вишгороді.

2 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото з відкритих джерел

Чистий четвер

Чистий четвер (Великий четвер, Страсний четвер) – це останній четвер перед Великоднем, коли віруючі згадують важливі події з життя Христа. У цей день вшановується Таємна вечеря, обмивання Ісусом ніг Його учнів, молитва Христа в Гефсиманському саду і зрада його учня Юди. Цей вчинок повинен був згуртувати його послідовників, зміцнивши внутрішні узи любові і створивши непорушні узи братства.

В народі Чистий четвер пов'язаний з очищенням не лише душі, а й тіла. Здавна саме в цей день починаються традиційні приготування до святкування Великодня. Вважається, що Великдень потрібно зустрічати у чистій, охайній оселі, де немає нічого поламаного. Саме тому у четвер прийнято робити наступне:

  • випікати паски і фарбувати яйця, але до освячення їх не вживати;
  • проводити генеральне прибирання будинку – акцент приділяється саме миттю підлоги, дверей, вікон. Наші предки вірили: якщо не прибрати в Чистий четвер, увесь рік сім'я житиме у чварах і непорозуміннях;
  • викидати старі чи пошкоджені речі;
  • завершувати усі справи;
  • готувати страви до святкового столу.
2 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

Міжнародний день Гаррі Поттера

2 травня у світі відзначають Міжнародний день Гаррі Поттера, присвячений герою відомих книг англійської письменниці Джоан Роуліг та серії одноіменних фільмів – хлопчику зі шрамом, який став видатним чаклуном та переміг Темного Лорда Волдеморта.

В останній книзі саги «Гаррі Поттер та смертельні реліквії» вказано, що битва за Гоґвортс, відбувалася 2 травня 1998 року. Саме цього дня Гаррі Поттер переміг свого противника – Темного лорда Волдеморта. У книгах це був день, коли «світ нарешті зміг повернутися до нормального життя».

2 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото з відкритих джерел

Офіційного способу відсвяткувати Міжнародний день Гаррі Поттера немає, фани самі визначають як це робити. Проте багато людей відзначають цей день, влаштовуючи марафон з перегляду всіх вісьмох фільмів про Гаррі Поттера поспіль. Дехто перечитує улюблену книжку про хлопчика-чарівника.

Що не можна робити 2 травня

  • Не можна нікому розповідати про свої сни.
  • Не варто робити так, щоб цього дня був порожний гаманець.
  • Після заходу сонця заборонено перераховувати гроші.

Народні прикмети і традиції на 2 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: вітряна і холодна погода – до такого ж літа;
  • на черемсі з'явилися квіти – чекайте на похолодання;
  • на заході сонце яскраве – влітку буде мало дощів;
  • почути вночі, як співає соловей – погода буде сонячною;
  • каркає ворона біля дому – до неприємностей.

Згідно з народними прикметами цього дня починають співати солов'ї. Якщо почути їхній спів – то людина буде жити довго та щасливо. Всією сім'єю було прийнято збиратися за вечерею, на яку готували яєчню з салом. Останніми за традицією пригощалися літні люди, а першими діти.

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2 травня - іменини сьогодні

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Афанасій, Борис, Гліб, Зоя, Михайло, Роман, Давид.

Талісманом людини, народженої 2 травня, є цитрин. Здавна цей камінь вважався оберегом від усього зла. Цитрин є символом успіху та багатства, а ще існувала думка, що він рятує від кошмарів.

Цього дня народилися:

  • 1933 рік – українська художниця в графічному стилі Галина Гаркавенко;
  • 1988 рік – український громадський діяч та підприємець Олександр Тодорчук;
  • 1993 рік – майор ЗСУ, Герой України Кизило Андрій Олександрович.

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 травня:

  • 1312 рік – Папа Римський Климент V передає майно тамплієрів Ордену госпітальєрів;
  • 1611 рік – опубліковують першу офіційно санкціоновану англомовну версію Біблії – «Біблію короля Якова»;
  • 1668 рік – Перший Аахенський мир, що укладають між Францією й Іспанією;
  • 1817 рік – в Одесі засновують Рішельєвський ліцей;
  • 1848 рік – у Львові створюють першу українську політичну організацію – Головну Руську Раду;
  • 1892 рік – в Києві запускають електричний трамвай;
  • 1945 рік – командувач оборони Берліна Гельмут Вейдлінг підписує наказ про капітуляцію;
  • 1980 рік – з візиту до столиці Заїру Кіншасу починається перша в історії Ватикану поїздка папи римського (Івана Павла II) до Африки;
  • 1986 рік – перемігши «Атлетіко (Мадрид)» 3:0, «Динамо (Київ)» отримує Кубок Кубків 1985/86;
  • 2011 рік – за твердженням адміністрації США, цієї ночі в ході таємної операції американського спецназу, проведеної в місті Абботтабад (Пакистан), убивають Осама бен Ладена;
  • 2014 рік – внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш в Одесі та пожежі в одеському Будинку профспілок гине 48 людей.

Погода на 2 травня

Сьогодні, 2 травня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові хмарно, можливий дрібний дощ. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі сонячно, опадів не передбачається.

Температура в Києві – +19 вдень та +9 вночі. У Львові – +21 вдень та +10 вночі. У Харкові – +16 вдень та +6 вночі. В Одесі – +20 вдень та +13 вночі.

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Теги: Папа Римський гроші наказ 2 травня Пакистан Герой України квіти майно традиції харчування Мадрид роман свято правила зрада Гаррі Поттер травень Сонце погода календар

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