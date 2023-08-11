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Житель Кривого Рогу створив фейк популярного Telegram-каналу та привласнив мільйони гривень українців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Житель Кривого Рогу створив фейк популярного Telegram-каналу та привласнив мільйони гривень українців
Гроші зловмисник витрачав на онлайн-казино, ресторани та інші потреби
фото: Николаевский Ванек

Шахрай копіював повідомлення про збори грошей на підтримку Збройних сил України та змінював посилання на реквізити

У Кривому Розі 23-річний хлопець створив копію всеукраїнського Telegram-каналу «Николаевский Ванек» та привласнив 3 млн грн на фейкових зборах. Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

«Ти не ти, коли тобі 23 і маєш страшенну жагу до грошей, але не маєш бажання заробляти їх чесно», – написав Шайхет.

Зазначається, що шахрай копіював повідомлення про збори грошей на підтримку Збройних сил України та змінював посилання на реквізити, таким чином привласнюючи донати українців.

Гроші зловмисник витрачав на онлайн-казино, ресторани та інші потреби.

Правоохоронці затримали фігуранта, слідство триває. Встановлено понад 100 осіб, які скинули гроші на його картку під виглядом зборів на Сили оборони.

Тепер фігурант може отримати до восьми років позбавлення волі. Розслідування за ч. 3 ст. 190 КК України «шахрайств» триває.

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У Telegram-каналі «Николаевский Ванек» подякували правоохоронцям, які брали участь у викритті злочину.

«Дякую поліції за відпрацювання! Люди, які намагаються заробляти на імені, яке саме на собі не заробляє – рідкісні під*р*. Тому сядуть…сядуть надовго», – йдеться у повідомленні.

До слова, триває 534-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 61 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: війна гроші Кривий Ріг Миколаїв Дніпропетровщина

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