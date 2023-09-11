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Viber блокуватиме російські фейки про війну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Viber блокуватиме російські фейки про війну
Viber ніколи не надавав жодної інформації жодному уряду
фото з відкритих джерел

Viber збирається блокувати всі фейкові новини та пропаганду Росії про війну в Укрраїні

Засновник і виконавчий директор Rakuten Group Хіроші Мікітані заявив про здатність соцмережі Viber протистояти російській пропаганді. Про це він повідомив в інтерв’ю Reuters під час візиту до Києва.

«На відміну від інших соціальних мереж, ми чітко дали зрозуміти, що збираємося блокувати всі ці фейкові новини та пропаганду Росії», – сказав Мікітані.

Viber, який був запущений у 2010 році та був придбаний компанією Rakuten у 2014 році, використовують 98% українців. Популярний месенджер і в Росії.

Відповідаючи на запитання, чи стикався додаток зі спробами злому з боку Росії, Мікітані повідомив, що жодних порушень не було.

«Раніше Росія ніколи не порушувала нас. Іноді, задовго до війни, у нас були запити, які ми відхиляли... у нас немає жодних проблем з безпекою», – сказав виконавчий директор Rakuten Group.

Мікітані зазначив, що Viber ніколи не надавав жодної інформації жодному уряду.

Також Rakuten оголосив про плани співпраці з найбільшим в Україні оператором мобільного зв’язку Київстар, щоб надати телекомунікаційну технологію відкритої мережі радіодоступу (Open RAN), яка використовує програмне забезпечення для запуску мережевих функцій у хмарі, яку Мікітані називає технологією майбутнього.

«Уся ця апаратна технологія – це, можливо, технологія 2010 року», – сказав виконавчий директор Rakuten. «Програмне забезпечення стане набагато ефективнішим, загальна вартість операцій знизиться, можливо, на 30-50%».

Зазначимо, підприємець-мільярдер раніше висловлював свою підтримку Україні та зробив пожертву в розмірі 1 млрд єн ($6,77 млн) на початку вторгнення.

Нагадаємо, раніше російські пабліки поширили вкид про смерть керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Мовляв, очільник військової розвідки нібито помер після ракетної атаки.

До слова, так званий «міністр оборони ДНР» зрадник України Владимир Кононов заявив, що поранених українських військових у шпиталях не лікують, а «розбирають на органи як на обідньому столі». 

Нещодавно російські пропагандисти запустили черговий фейк про ситуацію в Україні, а саме нібито наявність «ізраїльського паспорта» у першої леді Олени Зеленської. Фото паспорта супроводжується текстом про нібито плани на втечу до Ізраїлю президентської родини.

Читайте також: Як російські фейки шкодять Україні

Теги: соцмережі війна росія пропаганда фейк

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