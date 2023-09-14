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Вікторія Чирва Журналістка

Тричі вбитий Залужний і «британець» Буданов: у російських пропагандистів закінчилася фантазія

glavcom.ua
Глава ГУР Буданов, якій вже кілька разів загинув, за версією російської пропаганди, тепер воскрес, щоби отримати британське громадянство
кадр з відео військової розвідки

Роспропаганда недалеко відійшла від «розіп’ятого хлопчика» у трусиках

Останні кілька місяців я глибоко занурилася у тему російських фейків. Ми з командою Stop Lie досліджували, які теми найчастіше використовують кремлівські пропагандисти, якими методами користуються, кого залучають для поширення своєї маячні.

Одними з найпопулярніших тем була слабкість української армії, непідготовленість наших військових для західної техніки, марність допомоги зарубіжних партнерів, втома громадян європейських країн від наших біженців та, звісно, сумніви у перемозі України у війни. Причому останні звучали з вуст нібито «авторитетних» західних військових експертів, які насправді виявилися давніми ретрансляторами московських темників.

Були і відверто чорнушні історії: кілька разів у медіа зустрічалися статті про «фабрику немовлят» в Україні, де малюків нібито «вирощують» для перепродажу їхніх органів або для дитячих борделів. Коротше, недалеко відійшли від «розіп’ятого хлопчика» у трусиках.

Ну і, звісно, пропагандисти активно ширили дезінформацію про наших славетних військових командирів. Можу пригадати щонайменше три хвилі повідомлень про загибель головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. А коли він потім з’являвся на публіці, російські фейкомети переконували, що це не він, а його голограма.

Дісталося і голові ГУР Кирилу Буданову. Він теж був чи то поранений, чи то вбитий. Авжеж, Буданов московитам дошкуляє найбільше: майже за кожною успішною операцією на території Росії або в окупованому Криму останніми місяцями стоїть ГУР. Оскільки протидіяти «бавовні», яку часто і успішно влаштовує наша військова розвідка у стані ворога, окупанти не можуть, вони вирішили боротися проти винуватців свого безсоння звичною зброєю. Інформаційною.

Росіяни міряють по собі, за власним лекалом. А те, що українці зроблені зовсім з іншого тіста, їм навіть на думку не спадає

Останній фейк, який розповсюджується про Буданова на «болотах» – про те, що він нібито отримав паспорт громадянина Великої Британії. І вручав документи нібито особисто Борис Джонсон – для цього він і приїхав до України. І, щоби двічі не вставати, такі ж паспорти отримали дружина, батьки та близькі родичі Буданова.

Навіщо був зроблений такий вкид – можна тільки припустити. Чи то росіяни вважають, що найзаповітніша мрія кожного українця – отримати громадянство іншої країни, щоби потім виїхати за кордон. Чи намагаються вкиданням подібних фейків «присоромити» військових керівників України та дискредитувати їх в очах простих громадян. Мовляв, дивіться: їм втрачати нема чого, якщо ситуація загостриться, вони чкурнуть за кордон як законні громадяни іншої держави. А вас кинуть напризволяще.

І чому, до речі, саме британське громадянство, а не, наприклад, американське або ізраїльське? Могли би надати голові ГУР для ефектності кілька громадянств – їм же не шкода.

А якщо серйозно, то у цьому кейсі вчергове прослідковується схиблена логіка російських пропагандистів. Справа у тому, що вони міряють по собі, за власним лекалом. А те, що українці зроблені зовсім з іншого тіста, їм навіть на думку не спадає.

Та їхні методи, схоже, не мають жодного впливу – занадто топорно склепані російські фейки і їм давно ніхто не вірить. Залужний, Буданов та інші кривдники Кремля після чергових «похорон» незмінно воскресають та завдають нових ударів. І, щоби хоч якось напаскудити їм у відповідь, росіяни вкидають у медіапростір брехню. І чим вона більш дика та далека від правди, тим вона їм здається кращою.

Це мені нагадує як мавпи у зоопарку обкидають лайном відвідувачів, які їм не до душі. Ну що ж, нам залишається тільки спокійно спостерігати. Ні, не за новими фейками. А за новою бавовною у Москві, Курську, Брянську та Криму.

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Теги: розвідка окупанти Кирило Буданов

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Вікторія Чирва

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