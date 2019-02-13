Поліцейський, який побив активіста, вийшов із СІЗО і розповів про бійку під відділком по-своєму



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Василь Мельников впевнений, що і активіста він не добивав, і до Бандери ставиться байдуже

Мельников розповів, що працює в правоохоронних органах з 2006 року і у «Беркуті» не був

Поліцейський Василь Мельников, підозрюваний у побитті члена «С14» біля Подільського райуправління у Києві, вийшов із ізолятора тимчасового тримання і заявив, що в нього не було наміру добивати лежачого. Про це він сказав у відеокоментарі, опублікованому на Facebook сторінці кандидата у президенти Ілля Киви.

Мельников розповів, що працює в правоохоронних органах з 2006 року і не працював у «Беркуті».

На питання, чи кричав він «лягай, Бандера», Мельников відповів: «Мене ще в той момент і не було на вулиці, у той момент я не думав, хто це».

«(Бандера – ред.) – це людина, яка колись була націоналістом і відстоювала свої інтереси», - сказав він, додавши, що він байдужий до цієї постаті, і не відноситься до нього ні негативно, ні позитивно.

Щодо побиття представника «С14» Мельников сказав: «На той момент мене так само забризкали балоном і я переживав, що може бути все що завгодно, і стан був емоційний. І коли людина перебувала на землі, то якщо і наносилися якісь удари, то не по голові і... у мене не було прямого наміру добити».

Він також заявив, що поліцейські намагалися завадити людям потрапити в чергову частину, де зберігається вогнепальна зброя.

Нагадаємо, 12 лютого Мельникова відправили під варту на два місяці з правом застави в розмірі 115 тисяч гривень. Йому інкримінують перевищення влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством. Поліцейському загрожує від трьох до вісьмох років позбавлення волі.

Нагадаємо, 9 лютого активістів, які були на акції «Хто замовив Катю Гандзюк?» під час мітингу Юлії Тимошенко, затримали та побили правоохоронці. За даними поліції, у цих осіб були виявлені зеленка, газові балончики та ножі. Окрім того, стверджується, що молоді люди були із прикритими обличчями.

Потім столична поліція заявила, що невідомі спробували штурмувати управління поліції у Києві. Було затримано близько 40 осіб.

Також у мережі було оприлюднено відео побиття в Подільському управлінні поліції в Києві активістів, які були перед цим затримані поліцією на мітингу кандидата в президенти Юлії Тимошенко.

Голова Національної поліції Сергій Князєв відреагував на побиття активістів. Він вважає, що інцидент став наслідком загострення виборчого процесу. Князєв також заявив, що поліція буде діяти «законно, адекватно, але безкомпромісно».

Через побиття поліцією у Подільському управлінні поліції Києва активістів руху «Хто замовив Катю Гандзюк?», що були затримані під час мітингу кандидата у президенти Юлії Тимошенко, порушено кримінальне провадження.

Ввечері 9 лютого кілька десятків активістів обстріляли з салютних установок спецкомлекс «Фортеця», де проживає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.