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Поліція перевіряє дії стендап-коміка, який жартував про «вбивство мусульман»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Поліція перевіряє дії стендап-коміка, який жартував про «вбивство мусульман»
Стендапер Антон Стенюк під час свого виступу пожартував на тему релігії
фото з відкритих джерел

Стендап-комік Антон Стенюк раніше вибачився через «жарт про вбивство мусульман»

За результатами перевірки поліція дасть правову кваліфікацію діям стендап-коміка Антона Стенюка, який опублікував жарт про мусульман. Про це повідомила пресслужба Національної поліції в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Поліція Києва зареєструвала цю подію, яку виявили під час моніторингу соціальних мереж. Після перевірки буде надано правову оцінку», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, стендапер Антон Стенюк під час свого виступу пожартував на тему релігії. А саме, виразив нібито нерозуміння, чому зараз «православні вбивають православних, коли у світі є мусульмани».

«Ця війна – це просто нонсенс. Я не знаю як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли в світі ще так багато мусульман. Я не кажу, що треба вбивати мусульман, я адекватна людина, я розумію, що це зараз не на часі. Але і тимпаче, цим вже займаються іудеї», – «пожартував» у стендапі Стенюк.

Натомість голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров гостро відреагував на сольний концерт українського стендапера. Після допису Рефата Чубарова під відео Стенюка на ютубі користувачі почали залишати коментарі щодо недоцільності таких висловлювань. Зокрема, користувачі мережі наголошували на тому, що серед українських військових є кримські татари, які сповідують іслам.    

До слова, український комік Антон Стенюк вибачився через «жарт про вбивство мусульман».

 

Теги: вбивство стендап поліція жарт

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