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Стендапер Стенюк пожартував про «вбивства мусульман». Реакція голови Меджлісу Чубарова

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Стендапер Стенюк пожартував про «вбивства мусульман». Реакція голови Меджлісу Чубарова
Стендапер Антон Стенюк наразі не відреагував на допис Рефата Чубарова
фото: скриншот відео

Чубаров: «Жарту» насправді тут немає. Проте є відкритий випад проти людей за релігійною ознакою»

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на Facebook-сторінці гостро відреагував на сольний концерт українського стендапера Антона Стенюка. 

Так, Антон Стенюк під час свого виступу пожартував на тему релігії. А саме, виразив нібито нерозуміння, чому зараз «православні вбивають православних, коли у світі є мусульмани».

«Ця війна – це просто нонсенс. Я не знаю як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли в світі ще так багато мусульман. Я не кажу, що треба вбивати мусульман, я адекватна людина, я розумію, що це зараз не на часі. Але і тимпаче, цим вже займаються іудеї», – «пожартував» у стендапі Стенюк.

Рефат Чубаров, який сповідує іслам, наголосив, що у таких словах є «відкритий випад проти людей за релігійною ознакою».

«Якого біса... Не намагайтеся мене переконати, що я нібито не вловив змісту даного «жарту», якого, насправді, тут немає. Проте є відкритий випад проти людей за релігійною ознакою... Шкода, що в даному випадку вказувати на цього негідника, який дозволяє собі цинічно ображати своїх співгромадян, доводиться мені, громадянинові України, який сповідує Іслам», – написав Чубаров.

Після допису Рефата Чубарова під відео Стенюка на YouTube користувачі почали залишати коментарі, щодо недоцільності таких висловлювань. Зокрема, враховуючи те, що серед українських військових є кримські татари, які сповідують іслам.

Стендапер Стенюк пожартував про «вбивства мусульман». Реакція голови Меджлісу Чубарова фото 1
скриншот: YouTube / Антон Стенюк | Підпільний Стендап
Стендапер Стенюк пожартував про «вбивства мусульман». Реакція голови Меджлісу Чубарова фото 2
скриншот: YouTube / Антон Стенюк | Підпільний Стендап

Антон Стенюк наразі не відреагував на допис Рефата Чубарова. 

Нагадаємо, на початку року мережею поширився скандал: спендаперка Вікторія Таран в ефірі програми «Алкоміки» невдало пожартувала щодо «багатих вдів», за що отримала порцію хейту. Учасниця поцікавилася у своєї колеги, чи знає вона, як називають щасливих жінок з грошима. Після чого сама ж відповіла: «Вдови».

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Теги: Рефат Чубаров війна мусульмани іудеї Facebook концерт стендап жарт

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