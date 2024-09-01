Окупанти вдарили по авто поліцейських у Куп'янську: є загиблий

Ворожий FPV-дрон уразив службовий автомобіль, у якому перебували троє правоохоронців

Російські загарбники атакували дроном поліцейську машину в Куп'янську Харківської області 31 серпня. Двоє правоохоронців поранено, один загинув. Про це повідомила поліція Харківської області.

«Близько 19:30 у місті Куп'янськ російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, у якому перебували троє поліцейських», – йдеться в повідомленні.

Усі правоохоронці дістали осколкові поранення та були госпіталізовані. Поліцейський Олександр Попович загинув.

«Близько 20 років свого життя Олександр Попович служив в органах внутрішніх справ, служив українському народові. Під час повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну виконував свої професійні обов’язки, долучався до гуманітарних місій в одному з найнебезпечніших районів Харківської області», – розповіли колеги загиблого.

Олександру Поповичу було 44 роки. У чоловіка залишилася дружина, син та донька та мати.

Нагадаємо, що ввечері 31 серпня Росія завдала удару по Слобідському району Харкова ракетою «Гром-Е1» з території Білгородської області. В пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури.

До слова, в Харкові 31 серпня було оголошено траур за жертвами ворожого удару, завданого по місту 30 серпня. Через російську атаку загинуло шестеро осіб. Серед них – 14-річна дівчинка, яка була вбита поблизу дитячого майданчика. Крім того, постраждали 97 людей, з них 22 – діти. У п’яти дітей стан задовільний, у 17-річної дівчини – важкий.

Як відомо, 30 серпня російські загарбники обстріляли Харків керованими авіабомбами. Один з ударів припав по центральній частині Харкова, по 12-ти поверховому житловому будинку.