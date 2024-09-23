Другий замах на Трампа: правоохоронці знайшли записку з намірами підозрюваного

Підозрюваний у замаху на Трампа нібито запропонував $150 тис. тому, хто зможе «виконати цю роботу»

У записці Раут нібито зізнався, що спланував напад на Трампа і навіть передбачив його провал

58-річний Райан Раут, підозрюваний у спробі вбивства Дональда Трампа на полі для гольфу у Флориді, залишив записку, в якій йдеться, що він мав намір вбити колишнього президента США. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на Міністерство юстиції США.

Записка була серед документів, поданих до федерального суду у понеділок. У ній Раут зізнався, що спланував напад на Трампа і навіть передбачив його провал, запропонувавши $150 тис. тому, хто зможе «виконати цю роботу».

Доказ було залишено в коробці в будинку невстановленої особи, яка зв'язалася з представниками правоохоронних органів після арешту Раута. Ймовірно, підозрюваний припускав, що замах не матиме успіху.

«Це був замах на Дональда Трампа, але я вас підвів. Я намагався щосили і вклав у це сміливість, на яку був здатний. Тепер вам належить завершити роботу; і я запропоную $150 тис. тому, хто зможе її завершити», – йдеться у записці.

Нагадаємо, у Флориді неподалік гольф-клубу, в якому перебував Трамп, сталася стрілянина. За даними трьох високопоставлених співробітників правоохоронних органів, підозрюваного у спробі замаху на Трампа затримано та ідентифіковано як 58-річного Раяна Уеслі Раута. Він був озброєний штурмовою гвинтівкою та знаходився біля гольф-клубу у Флориді, коли екс-президент грав у гольф у неділю вдень.

Як повідомлялося, новий звіт Секретної служби США, присвячений розслідуванню обставин інциденту, виявив серйозні проблеми в координації дій між місцевими правоохоронцями та агентами служби. Основні недоліки виникли через неналежну комунікацію між різними відомствами. Секретна служба знала про ризики, які становило місце для мітингу, однак місцева поліція, відповідальна за охорону, не використовувала додаткову радіочастоту для зв'язку з агентами, що призвело до втрати важливої інформації.

До слова, Палата представників США ухвалила законопроєкт про посилення безпеки кандидатів у президенти. Причиною цьому стали замахи на експрезидента США Дональда Трампа.