Головна Світ Політика
search button user button menu button

Другий замах на Трампа: правоохоронці знайшли записку з намірами підозрюваного

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Другий замах на Трампа: правоохоронці знайшли записку з намірами підозрюваного
Підозрюваний у замаху на Трампа нібито запропонував $150 тис. тому, хто зможе «виконати цю роботу»
фото з відкритих джерел

У записці Раут нібито зізнався, що спланував напад на Трампа і навіть передбачив його провал

58-річний Райан Раут, підозрюваний у спробі вбивства Дональда Трампа на полі для гольфу у Флориді, залишив записку, в якій йдеться, що він мав намір вбити колишнього президента США. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на Міністерство юстиції США.

Записка була серед документів, поданих до федерального суду у понеділок. У ній Раут зізнався, що спланував напад на Трампа і навіть передбачив його провал, запропонувавши $150 тис. тому, хто зможе «виконати цю роботу».

Доказ було залишено в коробці в будинку невстановленої особи, яка зв'язалася з представниками правоохоронних органів після арешту Раута. Ймовірно, підозрюваний припускав, що замах не матиме успіху.

«Це був замах на Дональда Трампа, але я вас підвів. Я намагався щосили і вклав у це сміливість, на яку був здатний. Тепер вам належить завершити роботу; і я запропоную $150 тис. тому, хто зможе її завершити», – йдеться у записці.

Нагадаємо, у Флориді неподалік гольф-клубу, в якому перебував Трамп, сталася стрілянина. За даними трьох високопоставлених співробітників правоохоронних органів, підозрюваного у спробі замаху на Трампа затримано та ідентифіковано як 58-річного Раяна Уеслі Раута. Він був озброєний штурмовою гвинтівкою та знаходився біля гольф-клубу у Флориді, коли екс-президент грав у гольф у неділю вдень.

Як повідомлялося, новий звіт Секретної служби США, присвячений розслідуванню обставин інциденту, виявив серйозні проблеми в координації дій між місцевими правоохоронцями та агентами служби. Основні недоліки виникли через неналежну комунікацію між різними відомствами. Секретна служба знала про ризики, які становило місце для мітингу, однак місцева поліція, відповідальна за охорону, не використовувала додаткову радіочастоту для зв'язку з агентами, що призвело до втрати важливої інформації.

До слова, Палата представників США ухвалила законопроєкт про посилення безпеки кандидатів у президенти. Причиною цьому стали замахи на експрезидента США Дональда Трампа.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп вбивство США вибори у США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський отримав нагороду Американської академії досягнень
«Наступні кілька місяців будуть вирішальними». Зеленський звернувся до американців
Сьогодні, 13:17
Зеленський прокоментував політику Гарріс
Зеленський розповів, що очікує від зустрічі з Камалою Гарріс
21 вересня, 11:40
За останні місяці об’єми продаж дизельного палива та бензину, які були виготовлені із російської нафти, у країни Європи зросли
Як західні країни фінансують війну Росії проти України? Деталі від Politico
17 вересня, 17:09
Трамп обіцяє створити житлові зони з низькими податками та скоротити корпоративні податки для вітчизняних виробників
Трамп пропонує призначити Маска на чолі комісії з ефективності уряду – Reuters
6 вересня, 01:23
Обвинувачені досліджували різні захищені комп'ютерні системи, у тому числі пов'язані з 26 країнами-членами НАТО, у пошуках потенційних уразливостей
США звинуватили шістьох росіян у кібератаках на Україну та НАТО
5 вересня, 23:35
Трамп під час мітингу у Пенсильванії зробив неоднозначну заяву
Трамп зробив неоднозначну заяву про відносини з Росією
31 серпня, 17:24
Понад 4000 ракет Javelin, які замовили СШІ, відправляться в Україну
США замовили ракети Javelin на $1,3 млрд: частину отримає Україна
30 серпня, 02:43
Поліцейські відразу розпочали пошуки нападника
У хостелі під Варшавою вбито українця
29 серпня, 16:12
На Техас і Флориду припадає 38% сонячної енергії США
Сонячна енергетика в США досягла вражаючої цифри у цьому році
28 серпня, 18:37

Політика

Іран заявив про готовність до ядерних переговорів
Іран заявив про готовність до ядерних переговорів
Другий замах на Трампа: правоохоронці знайшли записку з намірами підозрюваного
Другий замах на Трампа: правоохоронці знайшли записку з намірами підозрюваного
Естонія та Фінляндія заявили про готовність перекрити Росії доступ до Балтійського моря
Естонія та Фінляндія заявили про готовність перекрити Росії доступ до Балтійського моря
Повітряні кулі зі сміттям довели Південну Корею до сказу: країна сипле серйозними погрозами
Повітряні кулі зі сміттям довели Південну Корею до сказу: країна сипле серйозними погрозами
Дозвіл на удари далекобійною зброєю вглиб РФ: Британія зробила заяву
Дозвіл на удари далекобійною зброєю вглиб РФ: Британія зробила заяву
Журналісти розкрили кількість жертв ударів Ізраїлю по Лівану
Журналісти розкрили кількість жертв ударів Ізраїлю по Лівану

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
293K
Офіцер ЗСУ розповів, чим Сирський відрізняється від Залужного
62K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
40K
Нардеп повідомив, коли буде написано законопроєкт про демобілізацію
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2024
11K
ЗСУ могли б звільнити Крим за два тижні: офіцер назвав умову
7887
23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 05:00
У Франції сформовано новий уряд країни
Вчора, 06:46
Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня
Вчора, 05:00
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
21 вересня, 23:55
У ГУР з'явилася унікальна операційна
21 вересня, 17:27
Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
21 вересня, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua