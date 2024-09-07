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У Польщі біля кордону з Білоруссю знайдено невідомий об'єкт: його аналізують спецслужби

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Польщі біля кордону з Білоруссю знайдено невідомий об'єкт: його аналізують спецслужби
Знайдений предмет передали на вивчення спецслужбам
фото з відкритих джерел

На місце події прибула поліція, а також був залучений собака-сапер

У польському селі Стара Камьонка, неподалік кордону з Білоруссю, виявили невідомий об'єкт із кириличним надписом. Його вже передали на вивчення спецслужбам. Про це пише PAP.

Яцек Добжинський, речник координатора польських спецслужб, наголосив, що об'єкт, швидше за все, є метеорологічною кулею.

«На місце події прибула поліція, а також був залучений собака-сапер. Ми перевірили, що це за предмет. Усе вказує на те, що це метеорологічна куля», – зазначив він.

Добжинський нагадав, що нещодавно в цьому самому районі виявляли ще одну метеорологічну кулю. Польський речник зауважив, що, ймовірно, в цьому районі є їхня зона польоту.

Як відомо, вранці 26 серпня під час масованої атаки авіації Росії на Україну в повітряний простір Польщі влетів об’єкт, ймовірно, російський безпілотник-камікадзе. Об'єкт пролетів приблизно 25 км вглиб території Польщі, а потім зник з радарів. Практично відразу пошуки його залишків розпочала територіальна оборона, але досі знайти їх не вдалося. Саме тому, ймовірно, більшість громадян Польщі підтримують ідею збиття російських повітряних цілей над країною. 

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав знищення російських ракет над Україною боргом своєї країни. За його словами, членство в НАТО не скасовує обов'язок країни захищати свій повітряний простір.

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Теги: міністр посол поліція безпілотник сапер Польща

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