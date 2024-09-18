Львів посилює контроль у школах через повідомлення про теракти

Зранку біля входу до кожної школи поліцейський і представник школи перевірятимуть всіх, хто заходить

У львівських школах проводять перевірки через повідомлення про можливі теракти

Правоохоронці перевіряють усі школи Львова через повідомлення в Telegram-каналах про можливі теракти у навчальних закладах міста 19 вересня. Про це заявив мер міста Андрій Садовий.

«Наразі ніхто не може сказати точно – це ІПСО чи реальні погрози. Давати визначення всім подіям, які цього тижня відбуваються у Львові, мають правоохоронні органи», – написав він.

За офіційною інформацією, 16 вересня зловмисники розтрощили одне з центральних кафе міста. У ніч з 17 на 18 вересня невідомі підпалили одразу вісім об’єктів у місті, серед них будівлю кінотеатру. Після цього Telegram-канали стали поширювати інформацію про ймовірні теракти.

Садовий вважає, що таким чином містян намагаються залякати, але «розум має залишатися холодним», тому мер Львова закликає не піддаватись на провокації. «Зранку біля входу до кожної школи поліцейський і представник школи перевірятимуть всіх, хто заходить. У навчальний заклад можуть увійти лише поліція, працівники школи та учні», – написав мер Львова.

Мер Львова закликав не піддавати на провокації скріншот

Нагадаємо, Telegram-канал, який поширював інформацію про теракти у Львові, заблоковано. На момент блокування аудиторія онлайн-ресурсу налічувала понад 2,5 тис. учасників.

Як повідомлялося, у результаті спецоперації у різних регіонах України було нейтралізовано агентурну групу ФСБ, яка готувала підпали у місцях масового перебування людей.