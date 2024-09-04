Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Луцьку затримали чоловіка, який стріляв по посту охорони ТЦК

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Луцьку затримали чоловіка, який стріляв по посту охорони ТЦК
Після оголошення затриманому підозри вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою
фото: Головне управління Нацполіції у Волинській області

Мотиви скоєння злочину фігурантом встановлюються слідством

У Луцьку поліцейські затримали чоловіка, який стріляв з рушниці по військових на посту охорони Луцького міського ТЦК та СП. Зловмисникові загрожує до 15 років або довічне ув’язнення. Про це повідомило Головне управління Нацполіції у Волинській області. 

«Поліцейські затримали чоловіка, який стріляв з рушниці по військових у Луцьку. Триває слідство, зловмисникові загрожує до п'ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, інцидент стався у Луцьку 27 серпня вночі. Невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу з охорони режимного об’єкту на посту. Військові відкрили вогонь у відповідь. Один військовослужбовець був поранений і госпіталізований. Після перестрілки невідомий втік.

Сьогодні, 4 вересня, за силової підтримки спецпризначенців поліції КОРД, правопорушника затримали. Ним виявився 40-річний місцевий житель. Під час обшуку в нього вилучили зброю та відправили на дослідження.

5 фото
На весь екран
Під час обшуку у підозрюваного вилучили зброю та відправили на дослідження
фото: Головне управління Нацполіції у Волинській області

Мотиви скоєння злочину фігурантом встановлюються слідством.

За фактом посягання на життя військовослужбовця триває досудове розслідування, розпочате за ст. 348 Кримінального кодексу України.

Після оголошення затриманому підозри вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадємо, в ніч на 27 серпня невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ТЦК. Поранень зазнав старший солдат, який наразі перебуває на лікуванні у госпіталі. Про це повідомляє Оперативне командування «Захід».

У командуванні наголосили, що ТЦК– це режимний обʼєкт, у випадку загрози життю військовослужбовців – вони відкриватимуть вогонь на ураження.

«Військовослужбовці, які вчора перебували на посту охорони, – це військові із бойовим досвідом яких, після поранень перевели на службу до Луцького ТЦК. Всі вони - місцеві, які героїчно пішли захищати нашу землю із самого початку російського вторгнення. Вони отримали поранення і були переведені на службу в тил», – йдеться у повідомленні.

Також укомандуванні додали, що всі любителі стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства. «Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців. І будьте впевнені – знайдуть», – зазначили в Оперативному командуванні «Захід».

Читайте також:

Теги: слідство розслідування Луцьк стрілянина поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Dнутрішня служба даних і науки ЄС проводить розслідування, щоб визначити кількість користувачів Telegram в ЄС
Євросоюз веде розслідування щодо Telegram
29 серпня, 01:47
Німці залишились без світла через куницю
Голодна куниця залишила без світла десятки тисяч німців
20 серпня, 15:42
Військові та поліція готуються провести операцію зі знищення бомби
У Північній Ірландії евакуйовано сотні сімей після знахідки часів Другої світової
18 серпня, 22:29
Унаслідок стрілянини двоє людей загинули, а четверо поранені
Чоловікові, який розстріляв людей на Тернопільщині, оголошено підозру
16 серпня, 15:08
Уночі ворог атакував Україну безпілотниками
Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
13 серпня, 06:39
Поліція Ізраїлю провела обшук у Міністерстві закордонних справ
Син Нетаньягу незаконно отримав паспорт? Поліція завітала із обшуком до МЗС Ізраїлю
7 серпня, 17:10
БЕБ проводять обшуки в офісних приміщеннях компаній, які займаються постачанням продуктів харчування для Міністерства оборони України
Обшуки у компанії, яка постачає продукти ЗСУ. БЕБ пояснив, що відбувається
6 серпня, 20:30
Існує побоювання що дані, передані Росії та її союзникам, може становити загрозу національній безпеці Британії
На британських ядерних підводних човнах знайдено білоруський слід – The Telegraph
5 серпня, 16:23
У вересні 2021 року на колишнього першого помічника глави держави невідомі скоїли замах
Справа про замах на Шефіра. Правоохоронці повідомили, чи є підозрювані
5 серпня, 14:21

Події в Україні

У Луцьку затримали чоловіка, який стріляв по посту охорони ТЦК
У Луцьку затримали чоловіка, який стріляв по посту охорони ТЦК
Масштабна пожежа у Чорнобильській зоні: дані про стан радіаційного фону
Масштабна пожежа у Чорнобильській зоні: дані про стан радіаційного фону
Рятувальники уточнили дані про загиблих у Львові: серед жертв – одна дитина
Рятувальники уточнили дані про загиблих у Львові: серед жертв – одна дитина
«Енергоатом» прокоментував чутки про аварію на Південноукраїнській АЕС
«Енергоатом» прокоментував чутки про аварію на Південноукраїнській АЕС
На Львівщині 5 вересня оголошено днем жалоби
На Львівщині 5 вересня оголошено днем жалоби
Росіяни вбили сімох жителів Львова: Садовий назвав імена
Росіяни вбили сімох жителів Львова: Садовий назвав імена

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
33K
Атака на Львів: понівечено храм святого Юрія Переможця (фото)
28K
Удар РФ по Львову: багато постраждалих, серед загиблих є діти (оновлено)
20K
«Злочинці будуть покарані». Сирський відреагував на трагедію у Полтаві
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
16K
Де зараз перебувають таємні сини Путіна? Нові подробиці їхнього життя

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua