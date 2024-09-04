У Луцьку затримали чоловіка, який стріляв по посту охорони ТЦК

Після оголошення затриманому підозри вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою

Мотиви скоєння злочину фігурантом встановлюються слідством

У Луцьку поліцейські затримали чоловіка, який стріляв з рушниці по військових на посту охорони Луцького міського ТЦК та СП. Зловмисникові загрожує до 15 років або довічне ув’язнення. Про це повідомило Головне управління Нацполіції у Волинській області.

«Поліцейські затримали чоловіка, який стріляв з рушниці по військових у Луцьку. Триває слідство, зловмисникові загрожує до п'ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, інцидент стався у Луцьку 27 серпня вночі. Невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу з охорони режимного об’єкту на посту. Військові відкрили вогонь у відповідь. Один військовослужбовець був поранений і госпіталізований. Після перестрілки невідомий втік.

Сьогодні, 4 вересня, за силової підтримки спецпризначенців поліції КОРД, правопорушника затримали. Ним виявився 40-річний місцевий житель. Під час обшуку в нього вилучили зброю та відправили на дослідження.

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Під час обшуку у підозрюваного вилучили зброю та відправили на дослідження фото: Головне управління Нацполіції у Волинській області

Мотиви скоєння злочину фігурантом встановлюються слідством.

За фактом посягання на життя військовослужбовця триває досудове розслідування, розпочате за ст. 348 Кримінального кодексу України.

Після оголошення затриманому підозри вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадємо, в ніч на 27 серпня невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ТЦК. Поранень зазнав старший солдат, який наразі перебуває на лікуванні у госпіталі. Про це повідомляє Оперативне командування «Захід».

У командуванні наголосили, що ТЦК– це режимний обʼєкт, у випадку загрози життю військовослужбовців – вони відкриватимуть вогонь на ураження.

«Військовослужбовці, які вчора перебували на посту охорони, – це військові із бойовим досвідом яких, після поранень перевели на службу до Луцького ТЦК. Всі вони - місцеві, які героїчно пішли захищати нашу землю із самого початку російського вторгнення. Вони отримали поранення і були переведені на службу в тил», – йдеться у повідомленні.

Також укомандуванні додали, що всі любителі стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства. «Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців. І будьте впевнені – знайдуть», – зазначили в Оперативному командуванні «Захід».