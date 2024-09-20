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САП вимагає конфіскувати квартиру, яка належить службовцю Нацполіції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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САП вимагає конфіскувати квартиру, яка належить службовцю Нацполіції
фото: з відкритих джерел

Аналіз доходів правоохоронця не виявив офіційних джерел надходження коштів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить конфіскувати квартиру в Києві вартістю 2,4 млн грн, що належать службовцю центрального апарату Національної поліції України. Про це повідомляє пресслужба САП.

Прокуратура не називає прізвища, але за інформацією «Слово і діло» йдеться саме про заступника начальника департаменту кримінального аналізу Національної поліції Дениса Цвєткова. 

«САП за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції, а також за результатами реалізації власних повноважень щодо збору доказів, до Вищого антикорупційного суду заявлено позов про визнання необґрунтованими активів на суму 2,4 млн грн та стягнення їх в дохід держави (цивільна конфіскація), що належать службовцю центрального апарату Національної поліції України», – інформує прокуратура.

За даними прокуратури, заступник начальника департаменту Нацполіції придбав квартиру в Києві. Купівля цієї нерухомості начебто здійснена за рахунок коштів, позичених у матері працівника поліції, які вона також позичила у третьої особи. Проте аналізом доходів учасників цих правовідносин не встановлено офіційних джерел таких коштів.

«З огляду на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про конфіскацію квартири в дохід держави. Зауважимо, що за заявою прокурора про забезпечення позову ВАКС накладено арешт на це майно», – додали в САП.

Раніше повідомлялося, що заступник начальника Головного управління Нацполіції Києва Тарас Полієнко живе у дворівневих апартаментах тещі на 220 кв. м. Жінка офіційно за життя заробила лише 100 грн. А його дружина отримала у подарунок 7 млн грн від своєї бабусі, але звідки у бабусі гроші – поліцейський пояснити не може. 

Теги: САП нерухомість поліція

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