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Ліквідовано дві ботоферми, які проводили інформдиверсії проти України 

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ліквідовано дві ботоферми, які проводили інформдиверсії проти України 
У результаті спецоперацій правоохоронці викрили організаторів ворожих осередків
фото: пресцентр СБУ

Спецслужби РФ застосовували фейкові акаунти для поширення дискредитаційних повідомлень про діяльність Сил оборони та ситуацію на фронті

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували у Полтавській та Закарпатській областях дві ботоферми, які працювали на спецслужби Росії Про це повідомляє пресцентр СБУ

Зазначається, що у результаті спецоперацій правоохоронці викрили організаторів ворожих осередків. Ними виявилося двоє місцевих фахівців у сфері ІТ, які продавали країні-агресору фейкові акаунти. Потім спецслужби Росії проводили через них інформаційні диверсії на користь Кремля.

Зокрема, росіяни використовували «зареєстровані» в Україні облікові записи для поширення дезінформації про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі нібито від імені українських громадян.

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Росіяни використовували «зареєстровані» в Україні облікові записи для поширення дезінформації про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі нібито від імені українських громадян
фото: пресцентр СБУ

Також спецслужби РФ застосовували фейкові акаунти для поширення дискредитаційних повідомлень про діяльність Сил оборони та ситуацію на фронті.

Так, у Полтавській області викрито місцевого жителя, який створив на «замовлення» Росії майже 15 тис. анонімних акаунтів у різних соцмережах та месенджерах.

Щоб приховати злочин, фігурант намагався продати облікові записи через даркнет з розрахунку 1,5 долара за одного віртуального «користувача».

За даними слідства, ботоферма з відповідним обладнанням та сім-картами українських операторів знаходилась безпосередньо у квартирі зловмисника.

На Закарпатті правоохоронці ліквідували канал підпільного продажу до РФ унікальних ІР-адрес, зареєстрованих на території регіону. Це дозволяло російським користувачам видавати в Інтернеті себе за українців.

Для конспірації фігурант отримував кошти від «замовників» через російські платіжні системи у вигляді криптовалюти.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Тривають розслідування. Зловмисникам загрожує до 5 років тюрми.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала у Миколаєві ще одну інформаторку воєнної розвідки РФ. Зловмисниця збирала координати обʼєктів для нової серії ракетно-дронових ударів по місту. Повідомляється, що «під прицілом» ворога були заводи та виробничі цехи оборонно-промислового комплексу України.

До слова, священник Калинівського благочиння УПЦ МП на Вінниччині виправдовував повномасштабне вторгнення РФ в Україну та очікував на прихід окупантів в область. 

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Теги: розслідування поліція злочин рашисти державна зрада СБУ

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