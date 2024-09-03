Ліквідовано дві ботоферми, які проводили інформдиверсії проти України
Спецслужби РФ застосовували фейкові акаунти для поширення дискредитаційних повідомлень про діяльність Сил оборони та ситуацію на фронті
Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували у Полтавській та Закарпатській областях дві ботоферми, які працювали на спецслужби Росії Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що у результаті спецоперацій правоохоронці викрили організаторів ворожих осередків. Ними виявилося двоє місцевих фахівців у сфері ІТ, які продавали країні-агресору фейкові акаунти. Потім спецслужби Росії проводили через них інформаційні диверсії на користь Кремля.
Зокрема, росіяни використовували «зареєстровані» в Україні облікові записи для поширення дезінформації про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі нібито від імені українських громадян.
Також спецслужби РФ застосовували фейкові акаунти для поширення дискредитаційних повідомлень про діяльність Сил оборони та ситуацію на фронті.
Так, у Полтавській області викрито місцевого жителя, який створив на «замовлення» Росії майже 15 тис. анонімних акаунтів у різних соцмережах та месенджерах.
Щоб приховати злочин, фігурант намагався продати облікові записи через даркнет з розрахунку 1,5 долара за одного віртуального «користувача».
За даними слідства, ботоферма з відповідним обладнанням та сім-картами українських операторів знаходилась безпосередньо у квартирі зловмисника.
На Закарпатті правоохоронці ліквідували канал підпільного продажу до РФ унікальних ІР-адрес, зареєстрованих на території регіону. Це дозволяло російським користувачам видавати в Інтернеті себе за українців.
Для конспірації фігурант отримував кошти від «замовників» через російські платіжні системи у вигляді криптовалюти.
Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Тривають розслідування. Зловмисникам загрожує до 5 років тюрми.
Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала у Миколаєві ще одну інформаторку воєнної розвідки РФ. Зловмисниця збирала координати обʼєктів для нової серії ракетно-дронових ударів по місту. Повідомляється, що «під прицілом» ворога були заводи та виробничі цехи оборонно-промислового комплексу України.
До слова, священник Калинівського благочиння УПЦ МП на Вінниччині виправдовував повномасштабне вторгнення РФ в Україну та очікував на прихід окупантів в область.
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