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Поліція посилила патрулювання у районі Київської ГЕС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Поліція посилила патрулювання у районі Київської ГЕС
Київська гідроелектростанція
фото з відкритих джерел

У випадку надзвичайної ситуації поліція буде залучатись до проведення евакуації 

На Київській гідроелектростанції поліція Київщини посилила патрулювання. Про це повідомила речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова.

«Друзі, ми посилили патрулювання в зоні цього стратегічного об'єкта. На Київщині діють цілодобові наряди для оперативного реагування в разі ускладнення ситуації», – написала речниця.

За її словами, у випадку надзвичайної ситуації поліція буде залучатись до проведення евакуації та сприятиме силам безпеки.

Нагадаємо, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. За 5 годин вода дісталася критичного рівня. Почалася евакуація із небезпечних районів. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС на Херсонщині евакуюють людей з потенційних зон затоплення на правобережній частині Херсонщини.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.

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Теги: Каховська ГЕС евакуація поліція окупанти

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