Розвідка показала техніку росіян біля енергоблоків ЗАЕС (фото)

На майданчиках постійно перебуває особовий склад рашистів, бронетехніка та вантажівки

Попри численні заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів окупанти не зменшують свою присутність на Запорізькій атомній електростанції. Наразі територію енергоблоків №1, 2, 4 фактично використовують в якості логістичної та військової бази. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

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На вказаних майданчиках постійно перебуває особовий склад рашистів, бронетехніка та вантажівки.

«Кількість транспорту та військовослужбовців постійно змінюється. Біля кожного енергоблока протягом одного дня може перебувати від 5 до 20 одиниць техніки. Ротація відбувається приховано під час комендантської години (з 23:00 до 5:00). Всі вантажівки щільно затентовані. Є інформація, що в них можуть знаходитися боєприпаси та вибухівка», - йдеться у повідомленні розвідки.

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Вказується, що співробітників чергових змін, які мають проводити огляд енергоблоків щонайменше 1-2 рази на тиждень, не допускають на контрольовану територію. «Тих, хто намагався провести контрольні обходи, піддавали побиттям та катуванням. Декілька з них перебувають в госпіталі у важкому стані», – зазначили у розвідці.

Нагадаємо, ЗАЕС перейшла в режим блекауту, а «Енергоатом» заявив про ризик ядерної небезпеки.