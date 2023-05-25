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Нічна атака: ЗСУ назвали кількість знищених дронів на півдні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака: ЗСУ назвали кількість знищених дронів на півдні
Рашисти влаштували чергову масовану атаку дронами на Україну
фото ілюстративне

Сили оборони збили всі дрони над двома південними областями

У ніч на 25 травня ворожої атаки дронами зазнали південні області України. Всі безпілотники були знищені Силами оборони. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Так, протягом нічної повітряної атаки силами протиповітряної оборони збито три дрони-камікадзе типу Shahed-131/136 над Миколаївщиною і ще один над Одещиною.

«Влучань в зоні відповідальності Сил оборони півдня України не допущено», – зазначає ОК «Південь».

Повідомляється, що всього з початку застосування російськими військами іранських дронів Силами оборони півдня України знищено 357 Shahed-131/136.

Нагадаємо, у ніч на 25 травня в Україні лунала повітряна тривога.

Зокрема, повітряна тривога у Києві та області була оголошена вночі 24 травня о 23:45, а відбій – 25 травня о 3:00.

Згодом повітряна тривога також поширилася у південних, центральних і західних областях України.

Під час тривоги на Київщині працювали сили ППО. Противник, за попередніми даними, застосував баражуючі боєприпаси Shahed. Атака була масована у кілька хвиль.

Також уночі над Чернівецькою областю було знищено ворожий дрон.

Теги: Одещина Миколаївщина безпілотник окупанти війна ЗСУ

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