Нічна атака: ЗСУ назвали кількість знищених дронів на півдні

Сили оборони збили всі дрони над двома південними областями

У ніч на 25 травня ворожої атаки дронами зазнали південні області України. Всі безпілотники були знищені Силами оборони. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

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Так, протягом нічної повітряної атаки силами протиповітряної оборони збито три дрони-камікадзе типу Shahed-131/136 над Миколаївщиною і ще один над Одещиною.

«Влучань в зоні відповідальності Сил оборони півдня України не допущено», – зазначає ОК «Південь».

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Повідомляється, що всього з початку застосування російськими військами іранських дронів Силами оборони півдня України знищено 357 Shahed-131/136.

Нагадаємо, у ніч на 25 травня в Україні лунала повітряна тривога.

Зокрема, повітряна тривога у Києві та області була оголошена вночі 24 травня о 23:45, а відбій – 25 травня о 3:00.

Згодом повітряна тривога також поширилася у південних, центральних і західних областях України.

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Під час тривоги на Київщині працювали сили ППО. Противник, за попередніми даними, застосував баражуючі боєприпаси Shahed. Атака була масована у кілька хвиль.

Також уночі над Чернівецькою областю було знищено ворожий дрон.