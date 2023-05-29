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Генерал Марченко назвав ключового колаборанта Миколаєва

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Генерал Марченко назвав ключового колаборанта Миколаєва
Дії колаборанта Геннадія Германа призвели до влучання ворожого снаряду у тилову казарму у березні минулого року
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Ніхто з керівництва міста чи області не зрадив»

Головним колаборантом Миколаєва, на якого розраховували російські окупанти, коли намагалися захопити місто, став екскерівник Миколаївської окружної прокуратури Геннадій Герман. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів генерал Дмитро Марченко, який очолював оборону Миколаєва на початку російської повномасштабної навали.

«Наскільки мені було відомо, окупанти заздалегідь створили управлінський кістяк, який повинен був зайняти керівні посади у владі колаборантів. Одним з них став екскерівник Миколаївської окружної прокуратури (Генадій Герман, – «Главком»). Наскільки я знаю, його вже навіть засудили за державну зраду», – зазначив Марченко.

У Миколаєві була значна кількість колаборантів, проте серед них не було людей, які обіймають керівні посади на місцях. За це Марченко подякував українським спецслужбам, які добре спрацювали у місті.

«Ніхто з керівництва області чи міста не зрадив. Навпаки, вони підбадьорювали наляканих, заспокоювали, застерігали від втеч. Замість цього краще чинити опір. Оце нас і врятувало», – зазначив генерал.

Нагадаємо, що сторона обвинувачення інкримінує Герману роботу на росіян. Слідчі з’ясували, що його дії призвели до влучання ворожого снаряду у тилову казарму у березні минулого року. Там загинули щонайменше 50 людей. Окупанти пообіцяли Герману місце очільника обласної прокуратури в обмін на старанну співпрацю. 

Зазначимо, що до початку повномасштабної війни Герман майже рік обіймав посаду керівника окружної прокуратури. Тоді він успішно пройшов усі три етапи атестації.

До призначення на посаду керівника Миколаївської окружної прокуратури Герман працював в Офісі Генерального прокурора у Києві. Там обіймав посаду прокурора організації процесуального керівництва та підтримки публічного звинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами центрального апарату Національної поліції України. 4 квітня 2022 року СБУ затримала чоловіка за підозрою у державній зраді. За даними правоохоронців, Герман майже місяць працював з окупантами: передавав ворогу інформацію про оперативну обстановку у Миколаєві та області, результати обстрілів, добові паролі на блокпости.

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Теги: окупанти Миколаїв Дмитро Марченко колабораціонізм

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