Підрив Каховської ГЕС. «Укрзалізниця» запускає евакуаційні потяги

За потреби будуть призначені додаткові евакуаційні поїзди

Перший безкоштовний евакуаційний поїзд відправиться з Херсона о 12:00

У зв’язку з підривом російськими окупантам Каховської ГЕС «Укрзалізниця» запускає евакуаційні потяги. Про це повідомляє пресслужба перевізника.



«Перший безкоштовний евакуаційний поїзд відправиться з Херсона о 12:00», – йдеться в повідомленні.

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За потреби будуть призначені додаткові евакуаційні поїзди.

«Довеземо всіх до безпеки, незважаючи ні на що», – додали в «Укрзалізниці».

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Раніше в Херсонській облраді повідомили, коли очікується критично високий рівень води.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

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Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.