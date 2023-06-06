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Наслідки підриву Каховської ГЕС. Будинок пливе по воді (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Наслідки підриву Каховської ГЕС. Будинок пливе по воді (відео)
Будинок підтопило та знесло течією
скріншот з відео

Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу

Унаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС на Херсонщині вже піднявся рівень води. Будівлі просто попливли. Шокуюче відео розповсюдив нардеп Олексій Гончаренко.

На відео потрапив момент, як чоловіки стоять та обговорюють підняття рівню води. Прямо перед їхніми очима пропливає будинок, який знесло течією. Невідомо, чи були коментатори місцевими мешканцями, які жартами намагалися впоратися зі стресом, чи окупантами, які раділи результатам свого терору.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Зазначимо, що через підтрив, здійснений російськими нелюдами, Каховська гідроелектростанція майже повністю пішла під воду. Офіційного підтвердження цій інформації поки немає.

Велика вода дібралася і до центру Нової Каховки.

Раніше в Херсонській облраді повідомили, коли очікується критично високий рівень води. Під загрозою затоплення наразі перебувають 80 населених пунктів.

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Теги: катастрофа Каховська ГЕС Херсонщина

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