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Рятувальна операція на Херсонщині: влада звернулася до тих, хто відмовляється від евакуації

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рятувальна операція на Херсонщині: влада звернулася до тих, хто відмовляється від евакуації
Деякі люди не погоджуються виїхати до Херсона в надії перечекати підтоплення
фото: lb.ua

Олександр Прокудін: «Люди, які відмовилися від евакуації і залишилися в затоплених районах, почуваються дуже комфортно»  

Деякі громадян підтопленої Херсонщини відмовляються від евакуації та чекають, поки їм допоможуть безпосередньо на місці. Про це повідомив Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, підрив Каховської ГЕС не надто налякав деяких людей і вони почали відмовлятися від допомоги у вигляді евакуації до безпечнішого місця, де вони зможуть перечекати затоплення населених пунктів у Херсонській області.

«Маємо дуже негативні дзвіночки. Люди, які відмовилися від евакуації і залишилися в затоплених районах, почуваються дуже комфортно – настільки, що почали сприймати серйозну рятувальну операцію з великим ризиком для життя задіяних осіб як типову службу доставки продуктів», – йдеться у повідомленні.

Олександр Прокудін закликав громадян на затоплених територіях не чинити так, оскільки рятувальники не постійно привозитимуть їм допомогу через небажання покинути свій будинок, поки там не стане знову відносно безпечно.

«Шановні, так не можна. Це дуже підло, оскільки рятувальники не зобов'язані підвозити вам їжу. Хочете їсти – сідайте в човни та go у безпечне місце, де ви отримаєте соцвиплати, будете в теплі, зі світлом і нагодовані», – підсумував голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо, сьогодні підтоплену Херсонщину з робочим візитом відвідав президент України Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

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Теги: Херсонщина влада будинок президент рятувальники Володимир Зеленський соцвиплати катастрофа окупанти

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