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Поліція відреагувала на заяву омбудсмена про смертельний флешмоб серед дітей

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Поліція відреагувала на заяву омбудсмена про смертельний флешмоб серед дітей
«Хафінг» – небезпечний челендж, який передбачає вдихання токсичних парів побутових засобів
фото з відкритих джерел

«Завжди перевіряйте факти з надійних джерел, перш ніж поширювати їх», – закликають українців правоохоронці

В Україні на сьогодні не зафіксовано випадків хромінгу. На цьому наголосив Департамент комунікації Нацполіції. 

Цей челендж, який називають також «хафінгом», передбачає вдихання токсичних парів побутових засобів (лаку для нігтів, маркерів, аерозолів та інших побутових речовин), що викликає серйозні наслідки для здоров'я, включаючи ураження мозку, серця, легень та інших органів, і може призвести до залежності та навіть смерті.

«В Україні підрозділами Національної поліції випадків «хромінгу» не зафіксовано, та в українському сегменті інтернету зростання популярності цього челенджу не зафіксовано», – заявили у департаменті.

Поліцейські наголошують, що інформація в українських ЗМІ з цієї тематики взята з іноземного медіа та описує проблематику підлітків за кордоном. 

Батькам підлітків рекомендують перевіряти джерела інформації і не довіряти всьому, що вони бачать в інтернеті, та навчити дітей критично ставитись до інформації.

«Завжди перевіряйте факти з надійних джерел, перш ніж поширювати їх», – закликають українців правоохоронці.     

Нагадаємо, у соцмережах набирає популярності новий небезпечний флешмоб – діти на камеру вдихають пари побутових токсичних речовин, що  може бути небезпечним для їхнього здоров’я та життя. Про це повідомив кповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Раніше повідомлялося про нове дослідження, представлене на конференції Американської академії педіатрії, виявило тривожну тенденцію: відеоролики про «хромінг» – вдихання пар токсичних побутових речовин – активно поширюються в TikTok, приваблюючи увагу неповнолітніх.

Хромінг, також відомий як «хаффінг», передбачає вдихання токсичних речовин з рідини для зняття лаку, перманентних маркерів, аерозольних дезодорантів та інших побутових предметів. Це викликає короткочасний ейфоричний стан, але має серйозні наслідки для здоров'я, включаючи ураження мозку, серця, легень, нирок та інших органів. Крім того, хромінг може призвести до залежності та навіть смерті.

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Теги: діти соцмережі

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