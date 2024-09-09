Генштаб Польщі вчить громадян, як не піддаватися маніпуляціям Росії

За словами Вероніки Мільчарчик, працівниці з відділу комунікацій Генштабу Польщі, чим більше поляки знають про інструменти, які використовує ворог, тим важче йому буде ввести громадян Польщі в оману

Польский Генштаб робить акцент на громадську контррозвідку. Ідея полягає у тому, що кожен поляк може зробити свій внесок у зміцнення країни

Генеральний штаб Польщі навчає своїх громадян, як не піддаватися маніпуляціям Москви. Відповідні пости публікуються щопонеділка у соцмережі Х. Про це повідомляє Polskie Radio.

За словами Вероніки Мільчарчик, працівниці з відділу комунікацій Генштабу Польщі, чим більше поляки знають про інструменти, які використовує ворог, тим важче йому буде ввести громадян Польщі в оману.

«Ми не хочемо лякати, нам важливе вибудування імунітету. Це можна порівняти з прийомом вітамінів восени, щоб не захворіти взимку. Нам потрібно запобігти, а не лікувати наслідки», – наголосила вона.

Sztab Generalny Wojska Polskiego ogłosił za pośrednictwem platformy X, że rozpoczyna cykl wpisów poświęconych tematyce rosyjskiej dezinformacji.@KoziolWojciech @SztabGenWP https://t.co/GWWsPlOMF3 — Defence24 (@Defence24pl) — Defence24 (@Defence24pl) August 5, 2024

Як зазначається, польский Генштаб робить акцент на громадську контррозвідку. Ідея полягає у тому, що кожен поляк може зробити свій внесок у зміцнення країни.

Інформаційна кампанія проти російської дезінформації відбувається регулярно.

Нагадаємо, Польща пропонує Євросоюзу провести масштабну кампанію у США для боротьби з російською дезінформацією. Журналісти Reuters отримали підготовлений документ, який хочуть представити 22 липня на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу. У ньому пропонується перед виборами в США провести масштабну кампанію для донесення до американської громадськості правдивої інформації про масштаби участі країн Європи у підтримці України та цінності відкритого демократичного суспільства.

До слова, Кремль проводить у соцмережах цілеспрямовану пропагандистську кампанію, поширюючі ролики на яких нібито українські чоловіки відпочивають за кордоном. Мета цієї дезінформації – зірвати мобілізацію та збільшити напругу в суспільстві. Про це йдеться у заяві Головного управління розвідки МіноборониО України.