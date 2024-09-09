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Генштаб Польщі вчить громадян, як не піддаватися маніпуляціям Росії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Генштаб Польщі вчить громадян, як не піддаватися маніпуляціям Росії
За словами Вероніки Мільчарчик, працівниці з відділу комунікацій Генштабу Польщі, чим більше поляки знають про інструменти, які використовує ворог, тим важче йому буде ввести громадян Польщі в оману
фото: Генштаб Польщі

Польский Генштаб робить акцент на громадську контррозвідку. Ідея полягає у тому, що кожен поляк може зробити свій внесок у зміцнення країни

Генеральний штаб Польщі навчає своїх громадян, як не піддаватися маніпуляціям Москви. Відповідні пости публікуються щопонеділка у соцмережі Х. Про це повідомляє Polskie Radio.  

За словами Вероніки Мільчарчик, працівниці з відділу комунікацій Генштабу Польщі, чим більше поляки знають про інструменти, які використовує ворог, тим важче йому буде ввести громадян Польщі в оману.

«Ми не хочемо лякати, нам важливе вибудування імунітету. Це можна порівняти з прийомом вітамінів восени, щоб не захворіти взимку. Нам потрібно запобігти, а не лікувати наслідки», – наголосила вона.

Як зазначається, польский Генштаб робить акцент на громадську контррозвідку. Ідея полягає у тому, що кожен поляк може зробити свій внесок у зміцнення країни.

Інформаційна кампанія проти російської дезінформації відбувається регулярно.

Нагадаємо, Польща пропонує Євросоюзу провести масштабну кампанію у США для боротьби з російською дезінформацією. Журналісти Reuters отримали підготовлений документ, який хочуть представити 22 липня на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу. У ньому пропонується перед виборами в США провести масштабну кампанію для донесення до американської громадськості правдивої інформації про масштаби участі країн Європи у підтримці України та цінності відкритого демократичного суспільства.

До слова, Кремль проводить у соцмережах цілеспрямовану пропагандистську кампанію, поширюючі ролики на яких нібито українські чоловіки відпочивають за кордоном. Мета цієї дезінформації – зірвати мобілізацію та збільшити напругу в суспільстві. Про це йдеться у заяві Головного управління розвідки МіноборониО України. 

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Теги: соцмережі ворог інформаційна війна Польща дезінформація

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