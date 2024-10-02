Серед підлітків у TikTok набирає популярності новий небезпечний тренд

Дослідження, представлене на конференції Американської академії педіатрії, виявило відеоролики про «хромінг»

Нове дослідження, представлене на конференції Американської академії педіатрії, виявило тривожну тенденцію: відеоролики про «хромінг» - вдихання пар токсичних побутових речовин - активно поширюються в TikTok, приваблюючи увагу неповнолітніх.

Хромінг, також відомий як «хаффінг», передбачає вдихання токсичних речовин з рідини для зняття лаку, перманентних маркерів, аерозольних дезодорантів та інших побутових предметів. Це викликає короткочасний ейфоричний стан, але має серйозні наслідки для здоров'я, включаючи ураження мозку, серця, легень, нирок та інших органів. Крім того, хромінг може призвести до залежності та навіть смерті.

Дослідники проаналізували 109 відеороликів з хештегами #huffing та #chroming в TikTok, які зібрали понад 25 мільйонів переглядів. Виявилося, що 39% творців таких відео – неповнолітні. Це викликає серйозне занепокоєння, оскільки підлітки особливо вразливі до впливу соціальних медіа та небезпечних трендів.

В більшості відео фігурували маркери (31%) та аерозольні освіжувачі повітря (17%). Також згадувалися лак для нігтів, розчинники, бензин та дезодоранти. У половині відеороликів йшлося про повторне використання та ознаки залежності.

Хромінг – не єдиний небезпечний тренд, який поширюється серед підлітків. Вдихання закису азоту (Galaxy Gas) – ще одна тривожна тенденція. Це підкреслює необхідність профілактичних заходів та інформування про небезпеку таких практик.

Педіатри та батьки повинні бути пильними та інформувати підлітків про ризики хромінгу та подібних небезпечних трендів, щоб запобігти можливим негативним наслідкам для здоров'я. Важливо розвивати критичне мислення у підлітків, щоб вони могли оцінювати інформацію в соціальних медіа та приймати обґрунтовані рішення.