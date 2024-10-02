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Соцмережа X втратила левову частку своєї вартості відтоді, як її очолив Маск

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Соцмережа X втратила левову частку своєї вартості відтоді, як її очолив Маск
Маск повністю оновив систему верифікації платформи
фото з відкритих джерел

Ціни на акції мережі Х почали падати після кількох суперечливих рішень Маска

Вартість соціальної мережі X впала більш ніж на 75% порівняно з тим, коли власник-мільярдер Ілон Маск купив її два роки тому. Про це повідомляє Euronews.

Ця інформація міститься у звіті про розкриття інформації для фонду Fidelity's Blue Chip Growth Fund. Станом на липень фонд володів акціями компанії X вартістю 5,5 млн доларів. Коли Маск придбав соціальну мережу, Fidelity інвестував у неї 19,66 млн доларів. Наразі у звіті Fidelity загальна оцінка X становить 9,4 мільярда доларів, що менше чверті від $44 млрд, які Маск заплатив за соцмережу в жовтні 2022 року.

Оскільки фінансовий стан X продовжує погіршуватися, компанія вживає заходів з економії коштів, наприклад, переносить свій головний офіс із Сан-Франциско, штат Каліфорнія, до Бастропа, штат Техас.

Вартість акцій X фактично зросла приблизно на 22% одразу після оголошення Маска про придбання компанії, відомої тоді як Twitter. Однак ціни на акції знову почали падати після кількох суперечливих рішень Маска: головним з них було рішення про ребрендинг Twitter в X, тобто зміна назви та логотипу компанії.

Деякі експерти тоді висловили занепокоєння цим рішенням, стверджуючи, що бренд Twitter є занадто впізнаваним, щоб його змінювати.

Маск також повністю оновив систему верифікації платформи. У Twitter певні активні користувачі могли бути верифіковані за допомогою синьої галочки поруч з їхніми іменами. Після придбання компанії Ілон Маск змінив систему верифікації, замінивши її підпискою. Замість того, щоб видавати сині галочки перевіреним користувачам, їх можна отримати, оформивши X Premium, і сплачуючи щомісячну абонентську плату. 

Ще одним із факторів, який безпосередньо вплинув на вартість X, є відтік рекламодавців, які залишили платформу через занепокоєння щодо контенту. У 2023 році Apple, Coca-Cola і Disney видалили платну рекламу з X після того, як Маск схвалив антисемітський пост. Інші компанії зняли рекламу через занепокоєння щодо мови ненависті та нацистського контенту на X, зокрема Європейська комісія, Comcast, IBM та Світовий банк

Нагадаємо, венчурний фонд 8VC, у складі якого працюють сини російських олігархів Вадима Мошковича та Петра Авена, виявився одним з інвесторів у купівлі соцмережі Twitter мільярдером Ілоном Маском. Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на документи Окружного суду Північного округу Каліфорнії. У 2022 році Ілон Маск придбав Twitter за понад $44 мільярди, скориставшись підтримкою банків, фінансових установ і інвестиційних фондів. У 2024 році суд США зобов'язав Маска оприлюднити імена інвесторів, серед яких виявився венчурний фонд 8VC.

До слова, верховний суд Бразилії постановив, що соцмережа X та провайдер супутникового інтернету Starlink американського бізнесмена Ілона Маска зобовʼязані виплатити штраф у майже мільйон доларів за один день роботи в країні після повного блокування. 

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Теги: Світовий банк Ілон Маск Twitter Apple соцмережі липень

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