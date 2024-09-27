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РФ та Україна проведуть обмін дітьми? Заява омбудсмена

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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РФ та Україна проведуть обмін дітьми? Заява омбудсмена
Катар виступає посередником у поверненні незаконно депортованих та примусово переміщених українських дітей
фото: Pexels

Україна не викрадала і не утримує російських дітей на своїй території

Жодних угод про обмін дітьми між Україною та РФ не було і не може бути. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«В одному з іноземних медіа поширилася інформація, що Катар нібито оголосив про угоду з Україною та Росією про обмін дітьми. Насправді жодної угоди ніхто не укладав. Це виглядає, як відверте просування російських наративів», – наголосив омбудсмен.

За його словами, Катар виступає посередником саме у поверненні незаконно депортованих та примусово переміщених українських дітей. Водночас Україна не викрадала і не утримує російських дітей на своїй території, не перешкоджає їх поверненню в Росію, якщо вони перебувають на нашій території.

«Міжнародне гуманітарне право не передбачає такого процесу як обмін дітьми. До якого цинізму треба дійти, щоб запропонувати подібний механізм повернення українських дітей з депортації?», – підкреслив Лубінець.

Раніше видання Le Monde повідомило, що буцімто тринадцять дітей, які були переміщені внаслідок війни, будуть обміняні між РФ та Україною, а домовленостей вдалось досягнути під егідою Катару. 

Нагадаємо, аналітикиня Української Гельсінської спілки Аксана Філіпішина в інтерв'ю «Главкому» розповіла, що відбувається з викраденими Росією дітьми після повернення.

За даними Аксани Філіпішиної, станом на серпень 2024 року Росія депортувала 19 546 дітей з України, але упродовж багатьох місяців чисельність повернутих застигла на позначці 388. Вона припускає, що в Україну повертаються діти, які не мають жодного стосунку до депортації.

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Теги: депортація Катар Лубінець обмін росія Україна діти

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